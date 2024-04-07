https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/rusyanin-orenburg-bolgesindeki-baraj-patlamasinda-olu-sayisi-4e-yukseldi-1082542314.html
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki baraj patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki baraj patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde bir barajın patlamasının ardından su baskını sebebiyle yaşanan sel felaketi sırasında 4 kişinin öldüğü... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T11:24+0300
2024-04-07T11:24+0300
2024-04-07T11:24+0300
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rusya
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orsk
baraj
ural
nehir
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
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Orsk Belediyesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, kentten geçen Ural Nehri üzerindeki barajda büyük bir gedik açılması sonucunda bölgede büyük bir alanın sular altında kaldığı hatırlatılırken, açıklamada, “"Dört kişi yaşamını yitirdi. İkisi kalp krizi geçirdi, biri doğal yollardan öldü, bir diğeri de intihar etti” ifadelerine yer verildi.Orsk Belediye Başkanlığı, sel felaketi nedeniyle herhangi bir ölüm vakası kaydedilmediğinin altını çizdi.Daha önce bölge yetkilileri, Orsk'ta iki yaşlı vatandaşın öldüğünü ve cesetlerinin evlerinde bulunduğunu resmi olarak ajansa bildirmişti. Bölgedeki uzmanlar, emekli vatandaşların boğulma nedeniyle ölmediğini aktardı.5 Nisan Cuma günü, şehri Ural Nehrinden koruyan baraj yıkılırken, bunun sonucunda, sel bölgesine düşen birkaç yerleşim yerinin bulunduğu yerleşim birimlerinde toplu tahliye çalışmaları başlamıştı.Sular altında kalan bölgeden tahliye edilenler için geçici konaklama merkezleri hazırlandı.Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS), Orenburg Bölgesindeki sel durumunu ‘riskli’ olarak değerlendirirken, Bakan Alesksandr Kurenkov yardım çalışmalarını yerinde izlemek için bölgeye ulaştı.Bölgenin 31 noktasını etkileyen sel sonucu 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı, 12 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-orsk-kentindeki-barajin-bir-bolumu-daha-yikildi---1082536260.html
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rusya, orenburg, orsk, baraj, ural, nehir, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
rusya, orenburg, orsk, baraj, ural, nehir, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki baraj patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde bir barajın patlamasının ardından su baskını sebebiyle yaşanan sel felaketi sırasında 4 kişinin öldüğü bildirilirken, ölümlerinin sel felaketiyle ilgili olmadığı da vurgulandı.
Orsk Belediyesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, kentten geçen Ural Nehri üzerindeki barajda büyük bir gedik açılması sonucunda bölgede büyük bir alanın sular altında kaldığı hatırlatılırken, açıklamada, “"Dört kişi yaşamını yitirdi. İkisi kalp krizi geçirdi, biri doğal yollardan öldü, bir diğeri de intihar etti” ifadelerine yer verildi.
Orsk Belediye Başkanlığı, sel felaketi nedeniyle herhangi bir ölüm vakası kaydedilmediğinin altını çizdi.
Daha önce bölge yetkilileri, Orsk'ta iki yaşlı vatandaşın öldüğünü ve cesetlerinin evlerinde bulunduğunu resmi olarak ajansa bildirmişti. Bölgedeki uzmanlar, emekli vatandaşların boğulma nedeniyle ölmediğini aktardı.
5 Nisan Cuma günü, şehri Ural Nehrinden koruyan baraj yıkılırken, bunun sonucunda, sel bölgesine düşen birkaç yerleşim yerinin bulunduğu yerleşim birimlerinde toplu tahliye çalışmaları başlamıştı.
Sular altında kalan bölgeden tahliye edilenler için geçici konaklama merkezleri hazırlandı.
Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS), Orenburg Bölgesindeki sel durumunu ‘riskli’ olarak değerlendirirken, Bakan Alesksandr Kurenkov yardım çalışmalarını yerinde izlemek için bölgeye ulaştı.
Bölgenin 31 noktasını etkileyen sel sonucu 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı, 12 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi.