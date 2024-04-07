https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/rosatom-zaporojye-ngs-benzeri-gorulmemis-iha-saldirisina-maruz-kaldi-santralin-3-calisani-yaralandi-1082554119.html
Rosatom: Zaporojye NGS benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kaldı santralin 3 çalışanı yaralandı
Rosatom: Zaporojye NGS benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kaldı santralin 3 çalışanı yaralandı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kaldığını, saldırı sırasında... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kaldığını, saldırı sırasında santralin 3 çalışanının yaralandığını bildirdi.
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Rosatom: Zaporojye NGS benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kaldı santralin 3 çalışanı yaralandı
18:07 07.04.2024 (güncellendi: 18:12 07.04.2024)
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kaldığını, saldırı sırasında santralin 3 çalışanının yaralandığını bildirdi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kaldığını, saldırı sırasında santralin 3 çalışanının yaralandığını bildirdi.