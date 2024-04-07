https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/resmi-gazetede-yayimlandi-kahramanmarastaki-bazi-tasinmazlar-acele-kamulastirilacak-1082540382.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazlar yol yapımı için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T09:46+0300
2024-04-07T09:46+0300
2024-04-07T09:46+0300
türkiye
kahramanmaraş
yol
taşınmaz
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Pazarcık Çevre yolu) yapımı için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/gecersiz-oylarin-yeniden-sayildigi-kutahyada-oylar-yukseldi-sonuc-degismedi-1082539448.html
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kahramanmaraştaki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak, kahramanmaraşta hangi taşınmazlar kamulaştırılacak, resmi gazete kahramanmaraş
kahramanmaraştaki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak, kahramanmaraşta hangi taşınmazlar kamulaştırılacak, resmi gazete kahramanmaraş
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazlar yol yapımı için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Pazarcık Çevre yolu) yapımı için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.