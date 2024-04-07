https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/resmi-gazetede-yayimlandi-kahramanmarastaki-bazi-tasinmazlar-acele-kamulastirilacak-1082540382.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazlar yol yapımı için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T09:46+0300

2024-04-07T09:46+0300

2024-04-07T09:46+0300

türkiye

kahramanmaraş

yol

taşınmaz

kamulaştırma

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Pazarcık Çevre yolu) yapımı için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.

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