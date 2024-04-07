https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/muzakere-var-ama-ateskes-yok-netanyahu-rehineler-teslim-edilmeden-ateskes-olmayacagini-yeniledi-1082554763.html

Müzakere var ama ateşkes yok: Netanyahu, rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacağını belirtti

Müzakere var ama ateşkes yok: Netanyahu, rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacağını belirtti

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacak” dedi. Ayrıca, İsrailli bir... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T18:26+0300

2024-04-07T18:26+0300

2024-04-07T18:26+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

mısır

hamas

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında İsrail halkına 'birlik' çağrısında bulunarak Hamas'a karşı tam bir 'zafer' elde edeceklerini belirtti. Netanyahu, "Zafer için bir adım ötedeyiz ancak bu başarı acı bir bedel gerektirdi" ifadelerini kullandı. Geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına atıfta bulunan Netanyahu, "Rehinelerin serbest bırakılmadan ateşkes olmayacağını uluslararası topluma açıkça ifade ettik. Bu, İsrail hükümetinin politikasıdır ve Biden yönetiminin de bu konudaki pozisyonunu memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Artan uluslararası baskılara rağmen İsrail'in Hamas'ın aşırı taleplerine teslim olmayacağını vurgulayan Netanyahu, "Anlaşmayı engelleyen İsrail değil, Hamas'tır" şeklinde konuştu.Kahire'de tekrar müzakereler yapılacakKabine toplantısının ardından açıklama yapan ismi açıklanmayan bir İsrailli hükümet yetkilisi ise İsrail'in Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelere heyet göndereceğini duyurdu. Müzakerelere CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani'nin yanı sıra MOSSAD Başkanı David Barnea ve İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın da katılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/tahrandan-tum-dunyaya-uyari-artik-hicbir-israil-elciligi-guvende-degil-1082547361.html

israil

gazze

gazze şeridi

mısır

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