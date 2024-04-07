https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/muzakere-var-ama-ateskes-yok-netanyahu-rehineler-teslim-edilmeden-ateskes-olmayacagini-yeniledi-1082554763.html
Müzakere var ama ateşkes yok: Netanyahu, rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacağını belirtti
Müzakere var ama ateşkes yok: Netanyahu, rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacağını belirtti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacak” dedi. Ayrıca, İsrailli bir... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T18:26+0300
2024-04-07T18:26+0300
2024-04-07T18:26+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
mısır
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında İsrail halkına 'birlik' çağrısında bulunarak Hamas'a karşı tam bir 'zafer' elde edeceklerini belirtti. Netanyahu, "Zafer için bir adım ötedeyiz ancak bu başarı acı bir bedel gerektirdi" ifadelerini kullandı. Geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına atıfta bulunan Netanyahu, "Rehinelerin serbest bırakılmadan ateşkes olmayacağını uluslararası topluma açıkça ifade ettik. Bu, İsrail hükümetinin politikasıdır ve Biden yönetiminin de bu konudaki pozisyonunu memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Artan uluslararası baskılara rağmen İsrail'in Hamas'ın aşırı taleplerine teslim olmayacağını vurgulayan Netanyahu, "Anlaşmayı engelleyen İsrail değil, Hamas'tır" şeklinde konuştu.Kahire'de tekrar müzakereler yapılacakKabine toplantısının ardından açıklama yapan ismi açıklanmayan bir İsrailli hükümet yetkilisi ise İsrail'in Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelere heyet göndereceğini duyurdu. Müzakerelere CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani'nin yanı sıra MOSSAD Başkanı David Barnea ve İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın da katılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/tahrandan-tum-dunyaya-uyari-artik-hicbir-israil-elciligi-guvende-degil-1082547361.html
israil
gazze
gazze şeridi
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israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, mısır, hamas, esir, esir takası
israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, mısır, hamas, esir, esir takası
Müzakere var ama ateşkes yok: Netanyahu, rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacağını belirtti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacak” dedi. Ayrıca, İsrailli bir hükümet yetkilisi, İsrail’in Mısır’ın başkenti Kahire’deki müzakerelere heyet göndereceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında İsrail halkına 'birlik' çağrısında bulunarak Hamas'a karşı tam bir 'zafer' elde edeceklerini belirtti.
Netanyahu, "Zafer için bir adım ötedeyiz ancak bu başarı acı bir bedel gerektirdi" ifadelerini kullandı. Geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına atıfta bulunan Netanyahu, "Rehinelerin serbest bırakılmadan ateşkes olmayacağını uluslararası topluma açıkça ifade ettik. Bu, İsrail hükümetinin politikasıdır ve Biden yönetiminin de bu konudaki pozisyonunu memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Artan uluslararası baskılara rağmen İsrail'in Hamas'ın aşırı taleplerine teslim olmayacağını vurgulayan Netanyahu, "Anlaşmayı engelleyen İsrail değil, Hamas'tır" şeklinde konuştu.
Kahire'de tekrar müzakereler yapılacak
Kabine toplantısının ardından açıklama yapan ismi açıklanmayan bir İsrailli hükümet yetkilisi ise İsrail'in Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelere heyet göndereceğini duyurdu. Müzakerelere CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani'nin yanı sıra MOSSAD Başkanı David Barnea ve İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın da katılması bekleniyor.