https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/meteoroloji-uyardi-sicaklik-dusuyor-kuvvetli-yagmur-geliyor-1082558650.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağmur geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batısında ve doğusunda olmak üzere birçok il için yağış uyarısında bulundu. Aralarında İstanbul, Bursa ve Ankara'nın güney... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T23:41+0300

2024-04-07T23:41+0300

2024-04-07T23:41+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.İstanbul için uyarıCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Bayram dönüşü yollara dikkat'Orhan Şen, hava durumu tahmine şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/bayram-alisverisinde-internetten-en-fazla-alinan-urunler-belli-oldu-300-milyar-liralik-satis-1082546786.html

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