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Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağmur geliyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağmur geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batısında ve doğusunda olmak üzere birçok il için yağış uyarısında bulundu. Aralarında İstanbul, Bursa ve Ankara'nın güney... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T23:41+0300
2024-04-07T23:41+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.İstanbul için uyarıCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Bayram dönüşü yollara dikkat'Orhan Şen, hava durumu tahmine şunları ekledi:
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hava durumu, istanbul hava durumu, orhan şen, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, orhan şen, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağmur geliyor

23:41 07.04.2024
© AA / Oğuz Yeterkarla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu
karla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batısında ve doğusunda olmak üzere birçok il için yağış uyarısında bulundu. Aralarında İstanbul, Bursa ve Ankara'nın güney kesimlerinin de bulunduğu iller için gök gürültülü sağanak tahmini yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

İstanbul için uyarı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Pazar, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, yer yer gök gürültülü sağanak, Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel kuvvetli. Bugün sıcaklıklar batı ve güney doğu da 3-5 derece azalacak. İstanbul sabah ve öğlen yağmurlu 16 C İzmir yağmurlu 22 Antalya 25 Ankara gece yağmurlu 17 C. Yarın Sıcaklık güneyde düşecek ve yağmur gelecek. Perşembeden itibaren Ege ve Akdeniz tatil yerlerinde 4-5 derece artacak.

'Bayram dönüşü yollara dikkat'

Orhan Şen, hava durumu tahmine şunları ekledi:
"Biraz sonra yağmur başlayacak. İstanbul'da kuvvetli olacak yağmur. Sıcaklıklar bugün 3-4 derece daha düşecek. Batı ve Ege bölgelerinde düşüş olacak. İstanbul'da 16 dereceye kadar düşebilir sıcaklık. Hafta ortasına kadar düşüş devam edecek. Perşembe sonrası ısınma olacak. Ege ve Akdeniz'de sıcaklık 4-5 derece yükselecek. Antalya 28 dereceyi görecek. Dönüşte ise Perşembe'den sonra Cuma, Cumartesi, Pazar neredeyse tüm Türkiye'de yağış var. dönüş yoluna dikkat etmek gerekir, yerler ıslak olacak."
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