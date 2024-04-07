https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/manchester-united-ile-berabere-kalan-liverpool-sampiyonluk-yolunda-yara-aldi-1082559451.html
Manchester United ile berabere kalan Liverpool, şampiyonluk yolunda yara aldı
Manchester United ile berabere kalan Liverpool, şampiyonluk yolunda yara aldı
Sputnik Türkiye
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T23:55+0300
2024-04-07T23:55+0300
2024-04-07T23:56+0300
spor
manchester united
liverpool
futbol
arsenal
premier lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082559545_0:654:1901:1723_1920x0_80_0_0_ac8bc85d62c75c14fe704f39662473f9.jpg
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve baştan sonra temponun düşmediği mücadelede Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Liverpool'u ağırladı.İlk yarıda rakibine büyük bir üstünlük kuran ve çok sayıda fırsattan yararlanamayan Liverpool, 23. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle devre arasına 1-0 önde gitti.Karşılaşmanın 50. dakikasında Liverpool savunmasında Jarell Quansah'ın hatalı pasında kaleci Kelleher'i önde yakalayan Bruno Fernandes, takımına beraberliği getirdi: 1-1.67. dakikada Kobbie Mainoo ile bir gol daha bulan ev sahibi ekibe, 84. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle yanıt veren Liverpool, skora dengeyi getirdi: 2-2.Zirve yarışındaki avantajını kaybetmek istemeyen Liverpool'un kalan bölümdeki baskısı sonuç vermedi ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.Arsenal ve Liverpool'un 71 puanla ilk iki sırayı paylaştığı Premier Lig'de, Manchester City 70 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Manchester United ise 49 puanla altıncı sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/besiktas-kulubunden-tffnin-secim-tarihine-tepki-kabul-edilebilir-degil-1082558345.html
liverpool
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082559545_0:476:1901:1901_1920x0_80_0_0_812b74af04e51094b52679838ba01b87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
manchester united liverpool,manchester united ile liverpool,manchester united puan durumu,liverpool puan durumu,premier lig puan durumu
manchester united liverpool,manchester united ile liverpool,manchester united puan durumu,liverpool puan durumu,premier lig puan durumu
Manchester United ile berabere kalan Liverpool, şampiyonluk yolunda yara aldı
23:55 07.04.2024 (güncellendi: 23:56 07.04.2024)
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve baştan sonra temponun düşmediği mücadelede Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Liverpool'u ağırladı.
İlk yarıda rakibine büyük bir üstünlük kuran ve çok sayıda fırsattan yararlanamayan Liverpool, 23. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle devre arasına 1-0 önde gitti.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Liverpool savunmasında Jarell Quansah'ın hatalı pasında kaleci Kelleher'i önde yakalayan Bruno Fernandes, takımına beraberliği getirdi: 1-1.
67. dakikada Kobbie Mainoo ile bir gol daha bulan ev sahibi ekibe, 84. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle yanıt veren Liverpool, skora dengeyi getirdi: 2-2.
Zirve yarışındaki avantajını kaybetmek istemeyen Liverpool'un kalan bölümdeki baskısı sonuç vermedi ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.
Arsenal ve Liverpool'un 71 puanla ilk iki sırayı paylaştığı Premier Lig'de, Manchester City 70 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Manchester United ise 49 puanla altıncı sırada bulunuyor.