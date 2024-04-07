https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/manchester-united-ile-berabere-kalan-liverpool-sampiyonluk-yolunda-yara-aldi-1082559451.html

Manchester United ile berabere kalan Liverpool, şampiyonluk yolunda yara aldı

Manchester United ile berabere kalan Liverpool, şampiyonluk yolunda yara aldı

Sputnik Türkiye

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T23:55+0300

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Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve baştan sonra temponun düşmediği mücadelede Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Liverpool'u ağırladı.İlk yarıda rakibine büyük bir üstünlük kuran ve çok sayıda fırsattan yararlanamayan Liverpool, 23. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle devre arasına 1-0 önde gitti.Karşılaşmanın 50. dakikasında Liverpool savunmasında Jarell Quansah'ın hatalı pasında kaleci Kelleher'i önde yakalayan Bruno Fernandes, takımına beraberliği getirdi: 1-1.67. dakikada Kobbie Mainoo ile bir gol daha bulan ev sahibi ekibe, 84. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle yanıt veren Liverpool, skora dengeyi getirdi: 2-2.Zirve yarışındaki avantajını kaybetmek istemeyen Liverpool'un kalan bölümdeki baskısı sonuç vermedi ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.Arsenal ve Liverpool'un 71 puanla ilk iki sırayı paylaştığı Premier Lig'de, Manchester City 70 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Manchester United ise 49 puanla altıncı sırada bulunuyor.

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