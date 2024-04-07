https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/istanbulda-israili-protesto-sonrasi-cikan-olaylarda-2-emniyet-gorevlisi-aciga-alindi-1082539855.html
DMM'den İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama
DMM'den İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin "Gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T09:38+0300
2024-04-07T09:38+0300
2024-04-07T09:40+0300
türkiye
israil
protestocu
protesto
istanbul
polis
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul İstiklal Caddesi'nde, İsrail'i protesto etmek için yapılan gösterinin ardından yaşanan gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle İsrail'i protesto etmek için yapılacak gösteriye izin verildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.Protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/tel-avivde-otomobil-protestocularin-arasina-daldi-1082536989.html
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israil, protestocu, protesto, istanbul, polis, dezenformasyonla mücadele merkezi
israil, protestocu, protesto, istanbul, polis, dezenformasyonla mücadele merkezi
DMM'den İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama
09:38 07.04.2024 (güncellendi: 09:40 07.04.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin "Gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" açıklaması geldi. Olaylar sırasından yakalanan 43 kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul İstiklal Caddesi'nde, İsrail'i protesto etmek için yapılan gösterinin ardından yaşanan gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle İsrail'i protesto etmek için yapılacak gösteriye izin verildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Protesto bittikten sonra bir grup, tüm uyarılara rağmen dağılmamış ve devlet büyüklerine hakarette bulunmuştur. Olayda 43 kişi yakalanmış, 38 kişi kimlik kontrolünün ardından, 5 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. Gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."