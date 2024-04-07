https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/istanbulda-israili-protesto-sonrasi-cikan-olaylarda-2-emniyet-gorevlisi-aciga-alindi-1082539855.html

DMM'den İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama

DMM'den İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin "Gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T09:38+0300

2024-04-07T09:38+0300

2024-04-07T09:40+0300

türkiye

israil

protestocu

protesto

istanbul

polis

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul İstiklal Caddesi'nde, İsrail'i protesto etmek için yapılan gösterinin ardından yaşanan gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle İsrail'i protesto etmek için yapılacak gösteriye izin verildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.Protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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türkiye

israil

istanbul

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israil, protestocu, protesto, istanbul, polis, dezenformasyonla mücadele merkezi