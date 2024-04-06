https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/tel-avivde-otomobil-protestocularin-arasina-daldi-1082536989.html
Tel Aviv’de otomobil protestocuların arasına daldı
Tel Aviv’de otomobil protestocuların arasına daldı
Sputnik Türkiye
Tel Aviv'in merkezinde düzenlenen protesto eyleminde bir otomobilin kalabalığın arasına daldığı bildirildi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T22:52+0300
2024-04-06T22:52+0300
2024-04-06T22:52+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
tel aviv
gazze
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078413975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f02f73510cc16654af1d5ffb9db09bac.jpg
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Tel Aviv'in merkezinde düzenlenen protesto eylemi sırasında bir otomobil kalabalığın arasına daldı. 3 kişinin yaralandığı olayda durumu ağır olan bir kadın hastaneye kaldırıldı.Polisin olay yerinden uzaklaşan otomobilin sürücüsünü birkaç dakika sonra yakalayarak gözaltına aldığı belirtildi.Olayın, hükümete karşı düzenlenen ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasının talep edildiği protesto eyleminin bitiminde, göstericilerin miting alanından dağılırken trafiğin akışını engellediği belirtilen sırada meydana geldiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/israil-disisleri-bakani-batiyi-uyardi-bizi-desteklemezseniz-sokaklarinizda-teror-goreceksiniz-1082535802.html
israil
tel aviv
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078413975_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec4adfbed9f13288b6278eea4edd6420.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, tel aviv, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, tel aviv, gazze, gazze şeridi
Tel Aviv’de otomobil protestocuların arasına daldı
Tel Aviv'in merkezinde düzenlenen protesto eyleminde bir otomobilin kalabalığın arasına daldığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Tel Aviv'in merkezinde düzenlenen protesto eylemi sırasında bir otomobil kalabalığın arasına daldı. 3 kişinin yaralandığı olayda durumu ağır olan bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Polisin olay yerinden uzaklaşan otomobilin sürücüsünü birkaç dakika sonra yakalayarak gözaltına aldığı belirtildi.
Olayın, hükümete karşı düzenlenen ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasının talep edildiği protesto eyleminin bitiminde, göstericilerin miting alanından dağılırken trafiğin akışını engellediği belirtilen sırada meydana geldiği açıklandı.