https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/israil-ordusu-6-aydir-surdurdugu-gazze-harekatini-ozetledi-1082545927.html

İsrail ordusu, 6 aydır sürdürdüğü Gazze harekatını özetledi

İsrail ordusu, 6 aydır sürdürdüğü Gazze harekatını özetledi

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 32 bin hedefi vurduğunu bildirirken, 4 bin 250 terörist hedefi imha ettiğini savundu. 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T13:26+0300

2024-04-07T13:26+0300

2024-04-07T13:26+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

filistin

israil-filistin sorunu

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İsrail ordusunun basın ofisi tarafından yayınlanan ve Gazze Şeridi'ni yöneten radikal Hamas hareketine karşı altı aydır sürdürülen savaşın özeti niteliği taşıyan belgede, “Gazze Şeridi’nde yaklaşık 32 bin hedef havadan vurulmuş olup, 3 bin 600’den fazla hedef potansiyel tehdit olarak işaretlenmiş, 4 bin 250 terörist hedef imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.IDF basın servisi, aynı zamanda İsrail ordusunun altı ay boyunca Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 bin 250 roketatar ve füze ele geçirdiğini veya imha ettiğini de kaydetti.Gazze'de toplam can kaybı ise 33 bini geçtiİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 175’e yükseldi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 184 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 175’e, yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/netanyahunun-bileti-kesiliyor-mu-israilli-muhalefet-lideri-lapid-washington-yolcusu-1082540680.html

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gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, israil-filistin sorunu