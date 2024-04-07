https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/israil-gazzenin-guneyindeki-han-yunustan-cekildigini-duyurdu-1082549030.html

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini açıkladı. 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T15:54+0300

2024-04-07T15:54+0300

2024-04-07T15:54+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

han yunus

filistin

ortadoğu

benyamin netanyahu

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Ordu Sözcülüğünün yaptığı açıklamada, ordunun Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedildi.Tümenin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği aktarılan açıklamada, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği ifade edildi.İsrail medyasına göre, Gazze’deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.Öte yandan, Haaretz gazetesinin haberine göre, Han Yunus'tan çekilme altı aydır İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar nedeniyle yerinden edilerek Refah'a sığınan Filistinlilerin evlerine dönmesine olanak tanıyacak.Habere göre, Han Yunus'taki istihbarat ve saldırı faaliyetlerinin tamamlanması nedeniyle çekildiğini bildiren ordu, çekilmenin, ABD'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan talebinin sonucu olduğu iddiasını reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/israil-ordusu-6-aydir-surdurdugu-gazze-harekatini-ozetledi-1082545927.html

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filistin

abd

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, han yunus, filistin, ortadoğu, benyamin netanyahu, abd