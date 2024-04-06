https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/il-secim-kurulu-siverekte-secimlerin-yenilenmesi-karari-aldi-1082537102.html
İl Seçim Kurulu, Siverek'te seçimlerin yenilenmesi kararı aldı
İl Seçim Kurulu, Siverek'te seçimlerin yenilenmesi kararı aldı
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi'nin itiraz etmesi üzerine Urfa İl Seçim Kurulu, Siverek'te yapılan seçimlerine iptaline karar verdi. Seçimlerin 2 Haziran Pazar günü... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T23:21+0300
2024-04-06T23:21+0300
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şanlıurfa
siverek
ysk
adalet ve kalkınma partisi
yeniden refah partisi
iptal
yenileme
seçim yenileme
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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Ali Murat Bucak 64 oy farkı ile kazandığı Siverek'te Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı alındı.Yeniden Refah Partisi usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı ve İlçe Seçim Kurulu itirazı usulden reddetmişti. Akabinde YRP itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıyarak yeni bir başvuru daha yapmıştı. İl Seçim Kurulu itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada bu karar, "Kamuoyu vicdanını yaralayan ve tartışmalara neden olan Şanlıurfa Siverek seçimi için yenileme kararı alınmıştır. Siverek’e ve partimize hayırlı olsun" şeklinde değerlendirildi.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde AK Parti adayı olarak seçimlere giren Ali Murat Bucak, rakibi Yeniden Refah Partisi Adayı Hasan İzol’e 64 oy fark atarak belediye başkanlığına seçilmişti. Yeniden Refah Partisi'nin oy sayımına itiraz etmesi sonucu, itiraz yapılan bazı sandıklarda tekrardan oy sayımı yapılmış ve ikinci oy sayımında Bucak’ın İzol karşısındaki oy farkı 148’e çıkmıştı. Yüksek Seçim Kurulu resmi açıklamada bulunarak, Siverek Belediye Başkanlığına Ali Murat Bucak’ın seçildiğini ilan etmişti. AK Parti’den Siverek Belediye Başkanı seçilen Ali Murat Bucak mazbatasını almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ysk-13-ilce-secimine-iliskin-yapilan-itirazlarda-karar-verdi-1082532068.html
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İl Seçim Kurulu, Siverek'te seçimlerin yenilenmesi kararı aldı
23:21 06.04.2024 (güncellendi: 23:22 06.04.2024)
Yeniden Refah Partisi'nin itiraz etmesi üzerine Urfa İl Seçim Kurulu, Siverek'te yapılan seçimlerine iptaline karar verdi. Seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yenileneceği belirtildi.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Ali Murat Bucak 64 oy farkı ile kazandığı Siverek'te Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı alındı.
Yeniden Refah Partisi usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı ve İlçe Seçim Kurulu itirazı usulden reddetmişti. Akabinde YRP itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıyarak yeni bir başvuru daha yapmıştı. İl Seçim Kurulu itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada bu karar, "Kamuoyu vicdanını yaralayan ve tartışmalara neden olan Şanlıurfa Siverek seçimi için yenileme kararı alınmıştır. Siverek’e ve partimize hayırlı olsun" şeklinde değerlendirildi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde AK Parti adayı olarak seçimlere giren Ali Murat Bucak, rakibi Yeniden Refah Partisi Adayı Hasan İzol’e 64 oy fark atarak belediye başkanlığına seçilmişti. Yeniden Refah Partisi'nin oy sayımına itiraz etmesi sonucu, itiraz yapılan bazı sandıklarda tekrardan oy sayımı yapılmış ve ikinci oy sayımında Bucak’ın İzol karşısındaki oy farkı 148’e çıkmıştı. Yüksek Seçim Kurulu resmi açıklamada bulunarak, Siverek Belediye Başkanlığına Ali Murat Bucak’ın seçildiğini ilan etmişti. AK Parti’den Siverek Belediye Başkanı seçilen Ali Murat Bucak mazbatasını almıştı.