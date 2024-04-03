https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/fenerbahce-baskan-vekili-erol-bilecik-u19-takimimizla-urfaya-gidecegiz-1082436743.html

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına U19 takımıyla gidecek

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına U19 takımıyla gidecek

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkan Vekili Bilecik tarihi değişmez ve yabancı hakem atanmazsa Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacaklarını duyurdu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T18:37+0300

2024-04-03T18:37+0300

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spor

son dakika

fenerbahçe

galatasaray

tff süper kupa

süper kupa

erol bilecik

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesine 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını, Türkiye Kupası'na da gelecek 2 sezon katılmama kararı aldıklarını söyledi.Ülker Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilecik, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenip karşılaşmanın yabancı bir hakemle yönetilmesi için ıslak imzalı başvuruda bulunduklarını belirtti.Şanlıurfa'da oynanması planlanan mücadeleye 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını dile getiren Bilecik, şöyle devam etti:"Bütün hazırlığımızı 19 yaş altı takımımızla Urfa'ya gitme şeklinde yaptık. Taraftarlarımız maçın skorunu düşünüyor. Son derece iyi bir akılla Urfa'ya gidiyoruz. Sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak bir noktada olmayacaksınız. Taraftarlarımızın da maça gitme organizasyonu yapmasına gerek duymuyoruz. Urfa kentine de bir söz verelim, uygun bir tarihte Fenerbahçe A takımını Urfa'ya götürerek, takımımızı Urfa'daki kardeşlerimize izlettireceğiz."19 yaş altı takımıyla sahaya çıkma kararı aldıklarını ve bu konuda gerekli bütün organizasyon ve planlamayı yaptıklarını aktaran Bilecik, şunları kaydetti:Türkiye Kupası'na katılmama konusunda karar aldıklarını da açıklayan Bilecik, "Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama şeklinde bir kararımız var. Bayramdan hemen sonra TFF'ye gerekli olan bütün başvuruları yapacağız. Türkiye Kupası'na önümüzdeki 2 sezon katılmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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son dakika, fenerbahçe, galatasaray, tff süper kupa, süper kupa, erol bilecik