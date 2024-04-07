https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/fenerbahce-19-yas-alti-takimiyla-super-kupa-maci-icin-sanliurfada-1082555096.html

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya: İlk 11'ler belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa krizinde maç gününe gelindi. Galatasaray maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya dün giderken, Fenerbahçe U19... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T19:05+0300

2024-04-07T19:05+0300

2024-04-07T21:13+0300

spor

süper kupa

fenerbahçe

ali koç

galatasaray sk

fenerbahçe u19

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2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe takımları stadyuma geldi.Şanlıurfa'ya dün gelen Galatasaray kafilesi, kamp yaptığı otelden güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı 11 Nisan Stadı'na hareket etti. Sarı-kırmızılılar, otelden ayrıldıkları sırada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.Kente akşam saatlerinde gelen Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı da güvenlik ekiplerinin eşliğinde stada geçti.Maçın hakemleri Volkan Bayarslan, Serkan Ok ve Serkan Olguncan da sahayı kontrol etti.Her iki takımın taraftarları ise kendilerine ayrılan alanda yerlerini almaya başladı.İlk 11'ler belli olduGalatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper, Mertens, Kerem, IcardiFenerbahçe: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı2023 Turkcell Süper Kupa maçında bugün Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla Şanlıurfa'ya indi. GAP Havalimani'na gelen özel uçaktan inen kafile, kendilerini apronda bekleyen araçlarla 11 Nisan Stadyumu'na hareket etti. Havalimanı yetkililerinin karşıladığı sarı-lacivertli kafilede başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.Galatasaray dün gelmişti2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya indi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da oynanacak karşılaşma için özel uçakla GAP Havalimanı'na geldi. Sarı kırmızılı kafile daha sonra konaklayacakları otele geçti. Otel önünde takımı taraftarlar karşıladı.Süper Kupa sürecinde neler oldu?Daha önce 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park’ta oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı, Riyad’da maç öncesinde yaşanan krizden dolayı ertelendi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21 Şubat 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla Süper Kupa karşılaşmasının 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.Fenerbahçe'den U19 kararıBu gelişmelerin ardından Fenerbahçe maçın tarihinin ertelenmediği ve maça yabancı hakem atanmadığı için finale U19 takımıyla çıkacağını duyurdu.Fenerbahçe'nin maç için olasılıkları neler?1. NTV'nin haberine göre TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi’ne bakıldığında bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabiliyor. Müsabakanın devam edebilmesi için ise sahada mücadele eden oyuncu sayısının en az 7 olması şart. Buna göre; Fenerbahçe sahaya U19'dan 9 futbolcusuyla çıkacak. 3 oyuncunun peşpeşe sakatlık yaşamasıyla ise sahadaki oyuncu sayısı 7’nin altına düşecek. Bu durumda ve talimat gereği hakem maçı oynatamayacak. Bu eyleme yönelik bir cezai işlem olmayacağı düşünülüyor.2. Fenerbahçe U19 Takımı oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecekler.3. Fenerbahçe U19 takımı sahaya çıkacak ve başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak.4. Fenerbahçe U19 takımı maça hiç çıkmayacak. Talimatnameye göre bunun cezası ise "Bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa’dan men edilmek" olacak.

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