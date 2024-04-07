Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Erivan ve Bakü önemli noktalarda anlaşamadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
07:13
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
07:21
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
10 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
07:49
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
08:13
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
08:39
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
09:00
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
20. yüzyıl müziğinin en etkili ismi Igor Stravinsky kimdir?
09:15
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
09:31
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
09:41
1 dk
SESLİ HABER
Radikal ordu adımı: Baştan aşağı reform edilecek
09:52
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Anadolu Ajansı nasıl kuruldu?
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
10:11
4 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD, Pasifik’e füze yerleştirecek
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikri ‘nükleer felaket filmi’ne benzetildi
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD çıkışı': Gazetecileri ajan olarak kullanıyor
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
16:09
3 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
16:23
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
17:09
1 dk
SESLİ HABER
NATO’da bazı bakanlar Ukrayna’yı duyunca gözlerini devirdi
17:19
3 dk
SESLİ HABER
Görüşmeye geç kalan Biden’in yüzünde ilginç izler görüldü
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
18:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Kiev davet edilmeyecek
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus seçimlerini izleyen yabancı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
21:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD’nin çifte standartları norm haline geldi
21:15
4 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: NATO’nun meşru bir nedeni yok
21:43
2 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
21:51
3 dk
SESLİ HABER
NATO'nun yeni genişleme dalgası için Hawaii iddiası
22:13
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
00:00
4 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
00:15
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
00:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
01:00
1 dk
SESLİ HABER
Radikal ordu adımı: Baştan aşağı reform edilecek
01:14
1 dk
SESLİ HABER
Görüşmeye geç kalan Biden’in yüzünde ilginç izler görüldü
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
02:14
1 dk
SESLİ HABER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD çıkışı': Gazetecileri ajan olarak kullanıyor
02:29
2 dk
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
03:00
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
03:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
03:25
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
03:38
2 dk
SESLİ HABER
NATO'nun yeni genişleme dalgası için Hawaii iddiası
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
04:12
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
04:27
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Baas Partisi kurulurken neler oldu?
10:13
4 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
10:30
2 dk
SESLİ HABER
NATO’da bazı bakanlar Ukrayna’yı duyunca gözlerini devirdi
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD’nin çifte standartları norm haline geldi
11:10
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikri ‘nükleer felaket filmi’ne benzetildi
11:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
12:20
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
18:23
1 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
18:49
4 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
20:14
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Pasifik’e füze yerleştirecek
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus seçimlerini izleyen yabancı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum
20:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Kiev davet edilmeyecek
20:52
1 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
21:15
4 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: NATO’nun meşru bir nedeni yok
22:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-erivan-ve-baku-onemli-noktalarda-anlasamadi-1082537259.html
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Erivan ve Bakü önemli noktalarda anlaşamadı
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Erivan ve Bakü önemli noktalarda anlaşamadı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Erivan ve Bakü arasındaki barış anlaşmasının imzalanmasının belgenin iki önemli noktası üzerinde anlaşmaya varılamaması... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T00:12+0300
2024-04-07T00:12+0300
dünya
ermenistan
ermenistan dışişleri bakanlığı
ararat mirzoyan
azerbaycan
barış
avrupa birliği
abd
brüksel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080696637_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_b26bf4ef248b3962eea3e6e22e08a3f5.jpg
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ermenistan Devlet Televizyonu'na verdiği bir demeçte, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının imzalanması, belgenin iki önemli noktası üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle durdu" dedi.Mirzoyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Mirzoyan yakın gelecekte bu konularda daha fazla anlayışa ulaşmanın mümkün olacağını umduğunu ifade ederek şu anda Ermenistan'ın Alma-Ata Deklarasyonu'na atıfta bulunup bu maddenin taslak anlaşmaya dahil edilmesini önerdiğini fakat Azerbaycan'ın buna muhalefet ettiğini dile getirdi.'AB misyonu Azerbaycan sınırında ciddi bir istikrar unsuru'Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, AB gözlem misyonunun Ermenistan-Azerbaycan sınırında ciddi bir istikrar unsuru haline geldiğini vurguladı.Mirzoyan açıklamasında, "AB gözlem misyonunun sınırdaki bombardımanla ilgili açıklamasına özel bir önem atfediyorum. AB gözlem misyonunun Ermenistan-Azerbaycan sınırında ciddi ve somut bir istikrar unsuru haline geldiğini belirtmek isterim" dedi.'Brüksel'deki Ermenistan-ABD-AB toplantısı yakınlaşma sürecinin bir parçası'Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Ermenistan-ABD-AB formatındaki üçlü toplantının tarafların yakınlaşma sürecinin bir parçası olduğunu belirterek toplantının gündeminde askeri konuların yer almadığını ifade etti. Mirzoyan açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Dışişleri Bakanı, Erivan'ın hem Washington hem de Brüksel ile ilişkilerini derinleştirdiğini vurgulayarak, "5 Nisan toplantısının sonuçları, Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklenmesinden başlayarak bizim için son derece önemli olan bir dizi istikameti tanımlamaktadır. Bu, bugün gerçekten ihtiyacımız olan önemli bir siyasi açıklamaydı" cümlelerini zikretti.Mirzoyan ayrıca Brüksel'de güvenlik konusuna değinilmediğini ve toplatnının gündeminde askeri bir mesele olmadığını yinelediği konuşmasında, "Aynı zamanda konuştuğumuz her şey, güvenlik sisteminin bir parçası olan ülkemizin dokunulmazlığının arttırılmasına da atıfta bulunuyor" sözlerini dile getirdi.5 Nisan'da Brüksel'de yapılan görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, AB, ABD ve Ermenistan'ın Brüksel'deki üçlü toplantısı öncesi düzenlenen basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin, ekonomik ve siyasi istikrarını güçlendirmek amacıyla Ermenistan'a 65 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını dile getirmişti.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB'nin Ermenistan'ı daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını belirterek gelecek dört yıl içinde Ermenistan'a 270 milyon euro tutarında hibe tahsis etmeyi planladıklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/pasinyan-ermenistanin-abd-ve-ab-ile-iliskileri-genisleyecek-1082502535.html
ermenistan
azerbaycan
avrupa birliği
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080696637_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_aff58261fd1fb6b34d5396730d63523c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, ararat mirzoyan, azerbaycan, barış, avrupa birliği, abd, brüksel
ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, ararat mirzoyan, azerbaycan, barış, avrupa birliği, abd, brüksel

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Erivan ve Bakü önemli noktalarda anlaşamadı

00:12 07.04.2024
© AA / Dursun AydemirErmenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Erivan ve Bakü arasındaki barış anlaşmasının imzalanmasının belgenin iki önemli noktası üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle durduğunu açıkladı.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ermenistan Devlet Televizyonu'na verdiği bir demeçte, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının imzalanması, belgenin iki önemli noktası üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle durdu" dedi.
Mirzoyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Güney Kafkasya'da uzun vadeli barışı sağlamak için tarihi bir fırsat yakaladığımıza inanıyorum. Ermenistan barış gündemine bağlılığını sürdürüyor. Pek çok konuda ortak bir zemin bulduk. Ancak iki önemli noktada taraflar anlaşmaya varamadı: Birinci nokta toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması, ikinci nokta ise iletişimin açılması.
Mirzoyan yakın gelecekte bu konularda daha fazla anlayışa ulaşmanın mümkün olacağını umduğunu ifade ederek şu anda Ermenistan'ın Alma-Ata Deklarasyonu'na atıfta bulunup bu maddenin taslak anlaşmaya dahil edilmesini önerdiğini fakat Azerbaycan'ın buna muhalefet ettiğini dile getirdi.

'AB misyonu Azerbaycan sınırında ciddi bir istikrar unsuru'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, AB gözlem misyonunun Ermenistan-Azerbaycan sınırında ciddi bir istikrar unsuru haline geldiğini vurguladı.
Mirzoyan açıklamasında, "AB gözlem misyonunun sınırdaki bombardımanla ilgili açıklamasına özel bir önem atfediyorum. AB gözlem misyonunun Ermenistan-Azerbaycan sınırında ciddi ve somut bir istikrar unsuru haline geldiğini belirtmek isterim" dedi.

'Brüksel'deki Ermenistan-ABD-AB toplantısı yakınlaşma sürecinin bir parçası'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Ermenistan-ABD-AB formatındaki üçlü toplantının tarafların yakınlaşma sürecinin bir parçası olduğunu belirterek toplantının gündeminde askeri konuların yer almadığını ifade etti.
Mirzoyan açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:

Brüksel'de önemli bir toplantı gerçekleşti ve hafızam beni yanıltmıyorsa, daha önce hiç böyle bir format olmamıştı. Ermenistan'ın ABD ve AB ile yakınlaşma süreci bağlamında bu son derece önemli. Bu ne bir şeyin başlangıcı ne de sonudur ancak büyük bir sürecin önemli bir parçasıdır.

Dışişleri Bakanı, Erivan'ın hem Washington hem de Brüksel ile ilişkilerini derinleştirdiğini vurgulayarak, "5 Nisan toplantısının sonuçları, Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklenmesinden başlayarak bizim için son derece önemli olan bir dizi istikameti tanımlamaktadır. Bu, bugün gerçekten ihtiyacımız olan önemli bir siyasi açıklamaydı" cümlelerini zikretti.
Mirzoyan ayrıca Brüksel'de güvenlik konusuna değinilmediğini ve toplatnının gündeminde askeri bir mesele olmadığını yinelediği konuşmasında, "Aynı zamanda konuştuğumuz her şey, güvenlik sisteminin bir parçası olan ülkemizin dokunulmazlığının arttırılmasına da atıfta bulunuyor" sözlerini dile getirdi.
5 Nisan'da Brüksel'de yapılan görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, AB, ABD ve Ermenistan'ın Brüksel'deki üçlü toplantısı öncesi düzenlenen basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin, ekonomik ve siyasi istikrarını güçlendirmek amacıyla Ermenistan'a 65 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını dile getirmişti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB'nin Ermenistan'ı daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını belirterek gelecek dört yıl içinde Ermenistan'a 270 milyon euro tutarında hibe tahsis etmeyi planladıklarını ifade etmişti.
Ermenistan-AB-ABD toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
DÜNYA
Paşinyan: Ermenistan'ın ABD ve AB ile ilişkileri genişleyecek
5 Nisan, 15:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала