https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-erivan-ve-baku-onemli-noktalarda-anlasamadi-1082537259.html

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Erivan ve Bakü önemli noktalarda anlaşamadı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Erivan ve Bakü önemli noktalarda anlaşamadı

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Erivan ve Bakü arasındaki barış anlaşmasının imzalanmasının belgenin iki önemli noktası üzerinde anlaşmaya varılamaması... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T00:12+0300

2024-04-07T00:12+0300

2024-04-07T00:12+0300

dünya

ermenistan

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ararat mirzoyan

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ermenistan Devlet Televizyonu'na verdiği bir demeçte, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının imzalanması, belgenin iki önemli noktası üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle durdu" dedi.Mirzoyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Mirzoyan yakın gelecekte bu konularda daha fazla anlayışa ulaşmanın mümkün olacağını umduğunu ifade ederek şu anda Ermenistan'ın Alma-Ata Deklarasyonu'na atıfta bulunup bu maddenin taslak anlaşmaya dahil edilmesini önerdiğini fakat Azerbaycan'ın buna muhalefet ettiğini dile getirdi.'AB misyonu Azerbaycan sınırında ciddi bir istikrar unsuru'Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, AB gözlem misyonunun Ermenistan-Azerbaycan sınırında ciddi bir istikrar unsuru haline geldiğini vurguladı.Mirzoyan açıklamasında, "AB gözlem misyonunun sınırdaki bombardımanla ilgili açıklamasına özel bir önem atfediyorum. AB gözlem misyonunun Ermenistan-Azerbaycan sınırında ciddi ve somut bir istikrar unsuru haline geldiğini belirtmek isterim" dedi.'Brüksel'deki Ermenistan-ABD-AB toplantısı yakınlaşma sürecinin bir parçası'Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Ermenistan-ABD-AB formatındaki üçlü toplantının tarafların yakınlaşma sürecinin bir parçası olduğunu belirterek toplantının gündeminde askeri konuların yer almadığını ifade etti. Mirzoyan açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Dışişleri Bakanı, Erivan'ın hem Washington hem de Brüksel ile ilişkilerini derinleştirdiğini vurgulayarak, "5 Nisan toplantısının sonuçları, Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklenmesinden başlayarak bizim için son derece önemli olan bir dizi istikameti tanımlamaktadır. Bu, bugün gerçekten ihtiyacımız olan önemli bir siyasi açıklamaydı" cümlelerini zikretti.Mirzoyan ayrıca Brüksel'de güvenlik konusuna değinilmediğini ve toplatnının gündeminde askeri bir mesele olmadığını yinelediği konuşmasında, "Aynı zamanda konuştuğumuz her şey, güvenlik sisteminin bir parçası olan ülkemizin dokunulmazlığının arttırılmasına da atıfta bulunuyor" sözlerini dile getirdi.5 Nisan'da Brüksel'de yapılan görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, AB, ABD ve Ermenistan'ın Brüksel'deki üçlü toplantısı öncesi düzenlenen basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin, ekonomik ve siyasi istikrarını güçlendirmek amacıyla Ermenistan'a 65 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını dile getirmişti.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB'nin Ermenistan'ı daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını belirterek gelecek dört yıl içinde Ermenistan'a 270 milyon euro tutarında hibe tahsis etmeyi planladıklarını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/pasinyan-ermenistanin-abd-ve-ab-ile-iliskileri-genisleyecek-1082502535.html

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