https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/donetsk-yonetimi-rusyanin-ukrayna-ile-muzakere-etmesine-gerek-yok-1082545430.html

Donetsk yönetimi: Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etmesine gerek yok

Donetsk yönetimi: Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etmesine gerek yok

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rusya'nın şu anda Ukrayna ile müzakerelere ihtiyacı olmadığını söylerken, “Yalnızca... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T13:07+0300

2024-04-07T13:07+0300

2024-04-07T13:07+0300

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Sputnik’e konuşan Gagin, terörist bir rejimle yönetilen Ukrayna’nın terörist bir devlet olarak hareket ettiğini vurgularken, “Bana göre şu anda Ukrayna ile müzakerelere ihtiyacımız yok. Bu benim kişisel görüşüm. Bunu şu anda bir yetkili olarak söylemiyorum. Sadece bir uzman olarak söylüyorum. Şu anda sadece bir zafere ihtiyacımız var, çünkü Kiev rejimi terörist bir rejim olduğunu, Ukrayna'nın terörist bir devlet olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.Batı'nın artık Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer kazanacağına inanmadığına da dikkat çeken Gagin, demecini, “Bu prensipte imkansız. Batı ülkeleri için, NATO bloğu için, ABD için, İngiltere için Ukrayna'nın zaferi o kadar da gerekli değil. Rusya'yı ellerinden gelen her şekilde zayıflatmaya daha çok ihtiyaçları var. Bu yollardan biri de kesinlikle askeri yol ve Ukrayna'nın eli" diye sürdürdü.Gagin, Ukrayna'da, iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri sonrası Kiev rejimini devirmek için askeri bir darbe yapılmasının ihtimal dışı olmadığını da belirtirken, ülkede Zelenskiy’in (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) yeri için yeterince aday olduğunu ve her birinin arkasında NATO ülkelerinin dış istihbaratının bulunduğunu aktardı.Batı için ‘Ukrayna'da en azından bir miktar demokrasi imajını’ korumanın önemli olduğunu kaydeden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in danışmanı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılması gerekirken, ancak sıkıyönetim ve genel seferberlik nedeniyle seçimler Zelenskiy tarafından iptal edilmişti.Seçimlerin iptali kararını veren Zelenskiy, devlet başkanlığı seçimleri için şu anda ‘doğru zaman olmadığını’ savunmuş, konunun kapanması çağrısında bulunmuştu.

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