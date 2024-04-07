https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/donetsk-yonetimi-rusyanin-ukrayna-ile-muzakere-etmesine-gerek-yok-1082545430.html
Donetsk yönetimi: Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etmesine gerek yok
Donetsk yönetimi: Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etmesine gerek yok
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rusya'nın şu anda Ukrayna ile müzakerelere ihtiyacı olmadığını söylerken, “Yalnızca... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T13:07+0300
2024-04-07T13:07+0300
2024-04-07T13:07+0300
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Sputnik’e konuşan Gagin, terörist bir rejimle yönetilen Ukrayna’nın terörist bir devlet olarak hareket ettiğini vurgularken, “Bana göre şu anda Ukrayna ile müzakerelere ihtiyacımız yok. Bu benim kişisel görüşüm. Bunu şu anda bir yetkili olarak söylemiyorum. Sadece bir uzman olarak söylüyorum. Şu anda sadece bir zafere ihtiyacımız var, çünkü Kiev rejimi terörist bir rejim olduğunu, Ukrayna'nın terörist bir devlet olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.Batı'nın artık Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer kazanacağına inanmadığına da dikkat çeken Gagin, demecini, “Bu prensipte imkansız. Batı ülkeleri için, NATO bloğu için, ABD için, İngiltere için Ukrayna'nın zaferi o kadar da gerekli değil. Rusya'yı ellerinden gelen her şekilde zayıflatmaya daha çok ihtiyaçları var. Bu yollardan biri de kesinlikle askeri yol ve Ukrayna'nın eli" diye sürdürdü.Gagin, Ukrayna'da, iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri sonrası Kiev rejimini devirmek için askeri bir darbe yapılmasının ihtimal dışı olmadığını da belirtirken, ülkede Zelenskiy’in (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) yeri için yeterince aday olduğunu ve her birinin arkasında NATO ülkelerinin dış istihbaratının bulunduğunu aktardı.Batı için ‘Ukrayna'da en azından bir miktar demokrasi imajını’ korumanın önemli olduğunu kaydeden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in danışmanı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılması gerekirken, ancak sıkıyönetim ve genel seferberlik nedeniyle seçimler Zelenskiy tarafından iptal edilmişti.Seçimlerin iptali kararını veren Zelenskiy, devlet başkanlığı seçimleri için şu anda ‘doğru zaman olmadığını’ savunmuş, konunun kapanması çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kievde-siradisi-kadro-degisimi-suruyor-zelenskiy-dereyi-gecerken-neden-at-degistiriyor-1082420785.html
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yan gagin, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, valeriy zalujnıy, vladimir zelenskiy, nato, terör, terör örgütü, kiev
yan gagin, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, valeriy zalujnıy, vladimir zelenskiy, nato, terör, terör örgütü, kiev
Donetsk yönetimi: Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etmesine gerek yok
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rusya'nın şu anda Ukrayna ile müzakerelere ihtiyacı olmadığını söylerken, “Yalnızca zafere ihtiyaç var” diye konuştu.
Sputnik’e konuşan Gagin, terörist bir rejimle yönetilen Ukrayna’nın terörist bir devlet olarak hareket ettiğini vurgularken, “Bana göre şu anda Ukrayna ile müzakerelere ihtiyacımız yok. Bu benim kişisel görüşüm. Bunu şu anda bir yetkili olarak söylemiyorum. Sadece bir uzman olarak söylüyorum. Şu anda sadece bir zafere ihtiyacımız var, çünkü Kiev rejimi terörist bir rejim olduğunu, Ukrayna'nın terörist bir devlet olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.
Batı'nın artık Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer kazanacağına inanmadığına da dikkat çeken Gagin, demecini, “Bu prensipte imkansız. Batı ülkeleri için, NATO bloğu için, ABD için, İngiltere için Ukrayna'nın zaferi o kadar da gerekli değil. Rusya'yı ellerinden gelen her şekilde zayıflatmaya daha çok ihtiyaçları var. Bu yollardan biri de kesinlikle askeri yol ve Ukrayna'nın eli" diye sürdürdü.
Gagin, Ukrayna'da, iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri sonrası Kiev rejimini devirmek için askeri bir darbe yapılmasının ihtimal dışı olmadığını da belirtirken, ülkede Zelenskiy’in (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) yeri için yeterince aday olduğunu ve her birinin arkasında NATO ülkelerinin dış istihbaratının bulunduğunu aktardı.
Batı için ‘Ukrayna'da en azından bir miktar demokrasi imajını’ korumanın önemli olduğunu kaydeden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in danışmanı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
Tam da bu nedenle devlet başkanlığı seçimlerinin iptal edildiği ülkede bir darbe olması mümkündür.Her halükarda bunlardan biri satranç tahtasında başka bir taşa oynanabilir. Başlangıçta Zalujnıy’a (eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy) oynamışlardı. Çinkü Zalujnıy’ın hem siviller hem de askerler arasında belli bir otoritesi vardı ve hala var. Aynı zamanda Zelenskiy'in kendisinin meşruiyetinden bahsedecek olursak, 2014 yılında Ukrayna'da iktidarı ele geçiren askeri cuntanın süngüleriyle geldiği için devlet başkanı olarak şimdiye kadarki meşruiyeti konusunda dahi şüphelerim var. Dolayısıyla bana göre kendisi, Petro Poroşenko'dan sonra ikinci gayri meşru devlet başkanıdır.
Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılması gerekirken, ancak sıkıyönetim ve genel seferberlik nedeniyle seçimler Zelenskiy tarafından iptal edilmişti.
Seçimlerin iptali kararını veren Zelenskiy, devlet başkanlığı seçimleri için şu anda ‘doğru zaman olmadığını’ savunmuş, konunun kapanması çağrısında bulunmuştu.