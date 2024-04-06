https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ekvador-polisi-meksika-buyukelciligine-baskin-yapti-eski-baskan-yardimcisi-yakalandi-1082522874.html
Ekvador polisi Meksika Büyükelçiliği’ne baskın yaptı: Eski başkan yardımcısı yakalandı
Ekvador polisi Meksika Büyükelçiliği’ne baskın yaptı: Eski başkan yardımcısı yakalandı
Sputnik Türkiye
Ekvador polisi, yolsuzluk suçundan hüküm giyen eski başkan yardımcısı Jorge Glas’ın sığındığı Meksika Büyükelçiliği’ne baskın yaptı. Uluslararası Adalet... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T11:22+0300
2024-04-06T11:22+0300
2024-04-06T11:22+0300
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Güney Amerika ülkesi Ekvador ve Meksika arasında siyasi kriz patlak verdi. Aralık ayından bu yana Ekvador’un başkenti Kito’daki Meksika Büyükelçiliği’nde yaşayan Eski Ekvador Başkan Yardımcısı Jorge Glas, polisin büyükelçiliğine yaptığı baskınla gözaltına alındı.Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena’nın yaptığı açıklamaya göre, baskın sırasında bazı Meksikalı diplomatlar yaralandı. Ülke, Ekvadorlu yetkililerin bu eylemini kınamak için Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmayı planlıyor. Ekvador’la diplomatik ilişkileri askıya alma talimatı verdiğini duyuran Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, yapılanların uluslararası hukukun ve Meksika’nın egemenliğinin ihlali olduğunu söyledi.Öte yandan Ekvador hükümeti, eski başkan yardımcısı Glas’ın gözaltına alındığını doğrulayarak büyükelçiliğe baskını 'ulusal egemenliği savunma' şeklinde nitelendirdi.Eski Ekvador Başkan Yardımcısı Jorge Glas, rüşvet alma ve suç örgütünde yer alma suçundan 5 yıl hapis yattıktan sonra 2022 sonunda serbest bırakılmış, 2023 Aralık ayında Brezilyalı Odebrecht inşaat şirketiyle ilgili yolsuzluk davasında yeniden suçlu bulunarak 6 yıl hapse mahkum edilmişti.Glas, koruma talebiyle Meksika Büyükelçiliği’ne başvurmuştu. Ekvadorlu yetkililer, Meksika’ya polisin büyükelçilik binasına girmesine ve Glas’ı gözaltına almasına izin verme çağrısında bulunmuş, ama bu çağrısı reddedilmişti.Meksika hükümeti geçen Cuma günü, aralık ayından bu yana Kito’daki büyükelçilikte yaşayan Glas’ın siyasi sığınma talebini kabul etmişti. Ekvador Dışişleri Bakanlığı, bu kararın yasa dışı olduğunu duyurarak siyasetçinin adalete teslim edilmesini talep etmişti.
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ekvador, meksika, büyükelçi, jorge glas, dışişleri bakanlığı, güney amerika
ekvador, meksika, büyükelçi, jorge glas, dışişleri bakanlığı, güney amerika
Ekvador polisi Meksika Büyükelçiliği’ne baskın yaptı: Eski başkan yardımcısı yakalandı
Ekvador polisi, yolsuzluk suçundan hüküm giyen eski başkan yardımcısı Jorge Glas’ın sığındığı Meksika Büyükelçiliği’ne baskın yaptı. Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet edeceğini bildiren Meksika, Ekvador’la diplomatik ilişkileri askıya aldığını duyurdu.
Güney Amerika ülkesi Ekvador ve Meksika arasında siyasi kriz patlak verdi. Aralık ayından bu yana Ekvador’un başkenti Kito’daki Meksika Büyükelçiliği’nde yaşayan Eski Ekvador Başkan Yardımcısı Jorge Glas, polisin büyükelçiliğine yaptığı baskınla gözaltına alındı.
Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena’nın yaptığı açıklamaya göre, baskın sırasında bazı Meksikalı diplomatlar yaralandı. Ülke, Ekvadorlu yetkililerin bu eylemini kınamak için Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmayı planlıyor. Ekvador’la diplomatik ilişkileri askıya alma talimatı verdiğini duyuran Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, yapılanların uluslararası hukukun ve Meksika’nın egemenliğinin ihlali olduğunu söyledi.
Öte yandan Ekvador hükümeti, eski başkan yardımcısı Glas’ın gözaltına alındığını doğrulayarak büyükelçiliğe baskını 'ulusal egemenliği savunma' şeklinde nitelendirdi.
Eski Ekvador Başkan Yardımcısı Jorge Glas, rüşvet alma ve suç örgütünde yer alma suçundan 5 yıl hapis yattıktan sonra 2022 sonunda serbest bırakılmış, 2023 Aralık ayında Brezilyalı Odebrecht inşaat şirketiyle ilgili yolsuzluk davasında yeniden suçlu bulunarak 6 yıl hapse mahkum edilmişti.
Glas, koruma talebiyle Meksika Büyükelçiliği’ne başvurmuştu. Ekvadorlu yetkililer, Meksika’ya polisin büyükelçilik binasına girmesine ve Glas’ı gözaltına almasına izin verme çağrısında bulunmuş, ama bu çağrısı reddedilmişti.
Meksika hükümeti geçen Cuma günü, aralık ayından bu yana Kito’daki büyükelçilikte yaşayan Glas’ın siyasi sığınma talebini kabul etmişti. Ekvador Dışişleri Bakanlığı, bu kararın yasa dışı olduğunu duyurarak siyasetçinin adalete teslim edilmesini talep etmişti.