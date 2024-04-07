https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/besikciogludan-yavru-kedilerin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-bu-olayin-takipcisi-olacagim-1082537636.html
Beşikçioğlu'ndan yavru kedilerin öldürülmesine ilişkin açıklama: 'Bu olayın takipçisi olacağım'
Beşikçioğlu'ndan yavru kedilerin öldürülmesine ilişkin açıklama: 'Bu olayın takipçisi olacağım'
Sputnik Türkiye
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut ilçesinde 6 yavru kedinin öldürmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada bu olayın takipçisi olacağını... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T00:01+0300
2024-04-07T00:01+0300
2024-04-07T00:04+0300
türkiye
erdal beşikçioğlu
ankara
etimesgut
yavru kedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082537479_0:148:3001:1836_1920x0_80_0_0_53068f65fcf74e913f94e621bb9f504c.jpg
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde atıl halde bulunan bir kanepenin içinde kafaları ve patileri koparılmış 6 yavru kedi ölüsü bulunmuştu.Olayın üzerine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Beşikçioğlu olayın takipçisi olacağını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Beşikçioğlu konuya ilişkin açıklamasını, “İlçemizin huzur ve güvenliği için çaba sarf etmeye devam edecek, sokak evcillerimizin güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapacağız” ifadelerin ile sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ankarada-6-kedi-yavrusunun-canice-oldurulmesiyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1082532472.html
türkiye
ankara
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082537479_178:0:2822:1983_1920x0_80_0_0_d4fa08604c53b37d118cf554facf3664.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erdal beşikçioğlu, ankara, etimesgut, yavru kedi
erdal beşikçioğlu, ankara, etimesgut, yavru kedi
Beşikçioğlu'ndan yavru kedilerin öldürülmesine ilişkin açıklama: 'Bu olayın takipçisi olacağım'
00:01 07.04.2024 (güncellendi: 00:04 07.04.2024)
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut ilçesinde 6 yavru kedinin öldürmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada bu olayın takipçisi olacağını dile getirdi.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde atıl halde bulunan bir kanepenin içinde kafaları ve patileri koparılmış 6 yavru kedi ölüsü bulunmuştu
.
Olayın üzerine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Beşikçioğlu olayın takipçisi olacağını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İstasyon Mahallesi Villa Parselleri 2360 sokaktaki bir apartman bahçesinde meydana gelen olayı derin bir üzüntü ile öğrendim. Etimesgut Belediyesi olarak, bu tür insanlık dışı eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli adımları atmaya kararlıyız. Her bir canlımızın haklarını korumak bizim önceliğimizdir. Bu tür insan vicdanına aykırı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izleyeceğimizi ve bir sokak evcilimizin canlarını korumak için gerekli adımları atacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımı bilmenizi isterim.
Beşikçioğlu konuya ilişkin açıklamasını, “İlçemizin huzur ve güvenliği için çaba sarf etmeye devam edecek, sokak evcillerimizin güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapacağız” ifadelerin ile sonlandırdı.