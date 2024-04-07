Beşikçioğlu'ndan yavru kedilerin öldürülmesine ilişkin açıklama: 'Bu olayın takipçisi olacağım'

İstasyon Mahallesi Villa Parselleri 2360 sokaktaki bir apartman bahçesinde meydana gelen olayı derin bir üzüntü ile öğrendim. Etimesgut Belediyesi olarak, bu tür insanlık dışı eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli adımları atmaya kararlıyız. Her bir canlımızın haklarını korumak bizim önceliğimizdir. Bu tür insan vicdanına aykırı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izleyeceğimizi ve bir sokak evcilimizin canlarını korumak için gerekli adımları atacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımı bilmenizi isterim.