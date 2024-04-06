https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ankarada-6-kedi-yavrusunun-canice-oldurulmesiyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1082532472.html

Ankara'da 6 kedi yavrusunun canice öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Ankara'da 6 kedi yavrusunun canice öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Ankara’da atıl haldeki bir kanepenin içinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 yavru kedi bulundu. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T19:28+0300

2024-04-06T19:28+0300

2024-04-06T19:28+0300

türkiye

ankara

kedi

yavru kedi

ankara emniyet müdürlüğü

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Etimesgut ilçesinde başları ve patileri kesilerek öldürülen 6 kedi yavrusuyla ilgili inceleme başlattı.Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak'taki bir apartmanın önündeki kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Katledilen yavru kedilerin henüz 3 aylık olduğu belirtildi.Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Haydar Özkan, sabah saatlerinde ihbar aldıklarını hemen olay yerine intikal ettiklerini söyledi.Özkan, "Emniyet ekiplerinin soruşturmasını yakından takip ediyoruz. HAYKONFED olarak biz de suç duyurusunda bulunduk. Bu caniliği yapanlar insan olamaz" ifadesini kullandı.

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ankara, kedi, yavru kedi, ankara emniyet müdürlüğü