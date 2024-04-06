https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ankarada-6-kedi-yavrusunun-canice-oldurulmesiyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1082532472.html
Ankara'da 6 kedi yavrusunun canice öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Ankara'da 6 kedi yavrusunun canice öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Ankara’da atıl haldeki bir kanepenin içinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 yavru kedi bulundu. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T19:28+0300
2024-04-06T19:28+0300
2024-04-06T19:28+0300
türkiye
ankara
kedi
yavru kedi
ankara emniyet müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/05/1055319858_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_70fe647f37587b01e9a8739bf5950976.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Etimesgut ilçesinde başları ve patileri kesilerek öldürülen 6 kedi yavrusuyla ilgili inceleme başlattı.Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak'taki bir apartmanın önündeki kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Katledilen yavru kedilerin henüz 3 aylık olduğu belirtildi.Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Haydar Özkan, sabah saatlerinde ihbar aldıklarını hemen olay yerine intikal ettiklerini söyledi.Özkan, "Emniyet ekiplerinin soruşturmasını yakından takip ediyoruz. HAYKONFED olarak biz de suç duyurusunda bulunduk. Bu caniliği yapanlar insan olamaz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/bagis-kutusuna-atilan-paralarla-15-yildir-sahipsiz-kedileri-besliyor-gelmedigim-gunu-de-bilirler-1082196341.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/05/1055319858_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_56729045f0df1c32f2dd7af662e201df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, kedi, yavru kedi, ankara emniyet müdürlüğü
ankara, kedi, yavru kedi, ankara emniyet müdürlüğü
Ankara'da 6 kedi yavrusunun canice öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Ankara’da atıl haldeki bir kanepenin içinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 yavru kedi bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Etimesgut ilçesinde başları ve patileri kesilerek öldürülen 6 kedi yavrusuyla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak'taki bir apartmanın önündeki kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Katledilen yavru kedilerin henüz 3 aylık olduğu belirtildi.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Haydar Özkan, sabah saatlerinde ihbar aldıklarını hemen olay yerine intikal ettiklerini söyledi.
Özkan, "Emniyet ekiplerinin soruşturmasını yakından takip ediyoruz. HAYKONFED olarak biz de suç duyurusunda bulunduk. Bu caniliği yapanlar insan olamaz" ifadesini kullandı.