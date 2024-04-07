https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/baskan-yardimcisini-gozalmisti-meksika-ardindan-nikaragua-da-ekvador-ile-iliskileri-kesti-1082551910.html

Başkan yardımcısı gözaltına alınmıştı: Meksika ardından Nikaragua da Ekvador ile ilişkileri kesti

Başkan yardımcısı gözaltına alınmıştı: Meksika ardından Nikaragua da Ekvador ile ilişkileri kesti

Sputnik Türkiye

Meksika ardından Nikaragua da büyükelçilikte sığınma hakkı verilen eski başkan yardımcısının basılarak gözaltına alınması olayı ardından Ekvador ile diplomatik... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T16:54+0300

2024-04-07T16:54+0300

2024-04-07T17:11+0300

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saldırı

diplomasi

diplomatik kriz

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Meksika'nın ardından Nikaragua da, Ekvador'un polisinin Ekvador eski başkan yardımcısı Jorge Glas'ı zorla çıkarmak için Meksika'nın büyükelçiliğine saldırdığı olayın ardından Ekvador ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı.Glas, 2016'da deprem yeniden yapılandırma için ayrılan milyonlarca doları başka amaçlar için yönlendirdiği gerekçesiyle hapisten Kasım ayında serbest bırakılmış ve geçen hafta Meksika tarafından sığınma hakkı verilmişti.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'daki artan suç oranını Ekvador'un 2023 seçimine bağlamış ve seçimi kazanan Daniel Noboa'nın Meksika'nın büyükelçisini sınır dışı etmesine neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/buyukelcilige-polis-baskini-kriz-yaratti-meksika-ekvador-ile-diplomatik-iliskilerini-askiya-aldi-1082538773.html

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Sputnik Türkiye

güney amerika, nikaragua, ekvador, meksika, büyükelçi, saldırı, diplomasi, diplomatik kriz