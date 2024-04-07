https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/baskan-yardimcisini-gozalmisti-meksika-ardindan-nikaragua-da-ekvador-ile-iliskileri-kesti-1082551910.html
Başkan yardımcısı gözaltına alınmıştı: Meksika ardından Nikaragua da Ekvador ile ilişkileri kesti
Başkan yardımcısı gözaltına alınmıştı: Meksika ardından Nikaragua da Ekvador ile ilişkileri kesti
Sputnik Türkiye
Meksika ardından Nikaragua da büyükelçilikte sığınma hakkı verilen eski başkan yardımcısının basılarak gözaltına alınması olayı ardından Ekvador ile diplomatik... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T16:54+0300
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2024-04-07T17:11+0300
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Meksika'nın ardından Nikaragua da, Ekvador'un polisinin Ekvador eski başkan yardımcısı Jorge Glas'ı zorla çıkarmak için Meksika'nın büyükelçiliğine saldırdığı olayın ardından Ekvador ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı.Glas, 2016'da deprem yeniden yapılandırma için ayrılan milyonlarca doları başka amaçlar için yönlendirdiği gerekçesiyle hapisten Kasım ayında serbest bırakılmış ve geçen hafta Meksika tarafından sığınma hakkı verilmişti.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'daki artan suç oranını Ekvador'un 2023 seçimine bağlamış ve seçimi kazanan Daniel Noboa'nın Meksika'nın büyükelçisini sınır dışı etmesine neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/buyukelcilige-polis-baskini-kriz-yaratti-meksika-ekvador-ile-diplomatik-iliskilerini-askiya-aldi-1082538773.html
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güney amerika, nikaragua, ekvador, meksika, büyükelçi, saldırı, diplomasi, diplomatik kriz
güney amerika, nikaragua, ekvador, meksika, büyükelçi, saldırı, diplomasi, diplomatik kriz
Başkan yardımcısı gözaltına alınmıştı: Meksika ardından Nikaragua da Ekvador ile ilişkileri kesti
16:54 07.04.2024 (güncellendi: 17:11 07.04.2024)
Meksika ardından Nikaragua da büyükelçilikte sığınma hakkı verilen eski başkan yardımcısının basılarak gözaltına alınması olayı ardından Ekvador ile diplomatik ilişkileri kesti.
Meksika'nın ardından Nikaragua da, Ekvador'un polisinin Ekvador eski başkan yardımcısı Jorge Glas'ı zorla çıkarmak için Meksika'nın büyükelçiliğine saldırdığı olayın ardından Ekvador ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı.
Glas, 2016'da deprem yeniden yapılandırma için ayrılan milyonlarca doları başka amaçlar için yönlendirdiği gerekçesiyle hapisten Kasım ayında serbest bırakılmış ve geçen hafta Meksika tarafından sığınma hakkı verilmişti.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'daki artan suç oranını Ekvador'un 2023 seçimine bağlamış ve seçimi kazanan Daniel Noboa'nın Meksika'nın büyükelçisini sınır dışı etmesine neden olmuştu.