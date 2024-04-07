Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti

"9 günlük Bayram Tatili için yolculuklar başladı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede:65️1️ trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9️ vatandaşımız hayatını kaybetti. 1️047 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: HAYATLA YARIŞILMAZ."