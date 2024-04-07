https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-8-bin-personel-alimi-sonuclari-aciklandi--1082553053.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T17:27+0300

2024-04-07T17:27+0300

2024-04-07T17:36+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

personel

personel alımı

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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personel alımını söz verdikleri gibi bayramdan önce açıkladıklarını bildirdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarıSonuçlara, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşılabileceğini belirten Göktaş, "Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

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2024 aile bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı,aile bakanlığı personel alımı,aile bakanlığı personel sonuç,aile ve sosyal hizmetler bakanlığı personel alımı sonuçları