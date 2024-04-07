https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-8-bin-personel-alimi-sonuclari-aciklandi--1082553053.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T17:27+0300
2024-04-07T17:27+0300
2024-04-07T17:36+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
personel
personel alımı
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personel alımını söz verdikleri gibi bayramdan önce açıkladıklarını bildirdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarıSonuçlara, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşılabileceğini belirten Göktaş, "Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iskur-kura-cekim-tarihi-saglik-bakanligi-personel-alimi-kura-cekimi-ne-zaman-1082381839.html
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2024 aile bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı,aile bakanlığı personel alımı,aile bakanlığı personel sonuç,aile ve sosyal hizmetler bakanlığı personel alımı sonuçları
2024 aile bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı,aile bakanlığı personel alımı,aile bakanlığı personel sonuç,aile ve sosyal hizmetler bakanlığı personel alımı sonuçları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı
17:27 07.04.2024 (güncellendi: 17:36 07.04.2024)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personel alımını söz verdikleri gibi bayramdan önce açıkladıklarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları
Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
) üzerinden ulaşılabileceğini belirten Göktaş, "Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz
." ifadelerini kullandı.