Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?
12:37 02.04.2024 (güncellendi: 12:38 02.04.2024)
© AASağlık Bakanlığı
© AA
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Sağlık Bakanlığı farklı birimlerde istihdam etmek üzere 8 bin işçi alımı gerçekleştirecek. Elektrikçi, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi alanlarda yapılacak olan kura çekimine geri sayım başladı.
Sağlık Bakanlığı'na 2024 yılında yapılacak 8 bin işçi alımı için bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığına yapılan başvuruların ardından 8 bin işçi alımı için kura çekilecek. Kura çekimi İŞKUR üzerinden noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Kurada ismi çıkan adaylar ise taşra teşkilat birimlerine atanacak.
İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi...
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle; Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
İşçi alımı kura çekimi nasıl canlı izlenir?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları diğer personel alımlarında olduğu gibi Bakanlığın Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.
Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.
Alım yapılacak kadrolar
Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;
Temizlik görevlisi: 3.550
Güvenlik görevlisi: 3.250
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
Elektrikçi (genel): 144
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
İnşaat boyacısı/boyacı: 64
Klinik destek elemanı: 600
Marangoz: 32
Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2
Oto elektrikçisi: 2
Otomotiv kaportacısı: 2
Temizlik görevlisi: 3.550
Güvenlik görevlisi: 3.250
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
Elektrikçi (genel): 144
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
İnşaat boyacısı/boyacı: 64
Klinik destek elemanı: 600
Marangoz: 32
Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2
Oto elektrikçisi: 2
Otomotiv kaportacısı: 2
14 Mart, 10:00