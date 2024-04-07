https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/6-yil-once-firar-eden-askerin-cesedi-ormanlik-arazide-bulundu-1082554397.html

6 yıl önce firar eden askerin cesedi ormanlık arazide bulundu

6 yıl önce firar eden askerin cesedi ormanlık arazide bulundu

Sputnik Türkiye

İzmir'de 6 yıl önce askerlikten firar eden çavuşun ormanlıkta cesedi bulundu. 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T18:10+0300

2024-04-07T18:10+0300

2024-04-07T18:10+0300

türkiye

asker

ceset

orman

firar

ölü

izmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082553803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0697066b8c80d224b399228afbd56840.jpg

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2018 yılında birliğinden firar eden uzman çavuşun cesedi ormanlık alanda bulundu. Ormanlık arazide keçilerini otlatan bir kişi, jandarma üniforması içinde insan kemikleri görerek jandarmaya ihbarda bulundu.Jandarmanın yaptığı incelemede yanında tabanca, kimlik ve cep telefonu tespit edilen cesedin 2018 yılında görev yaptığı Ulucak Jandarma Karakolu'ndan firar eden ve izine rastlanamayan uzman çavuş M.F'ye ait olduğu tespit edildi.Ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-8-bin-personel-alimi-sonuclari-aciklandi--1082553053.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asker, ceset, orman, firar, ölü, izmir