https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/6-yil-once-firar-eden-askerin-cesedi-ormanlik-arazide-bulundu-1082554397.html
6 yıl önce firar eden askerin cesedi ormanlık arazide bulundu
6 yıl önce firar eden askerin cesedi ormanlık arazide bulundu
Sputnik Türkiye
İzmir'de 6 yıl önce askerlikten firar eden çavuşun ormanlıkta cesedi bulundu. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T18:10+0300
2024-04-07T18:10+0300
2024-04-07T18:10+0300
türkiye
asker
ceset
orman
firar
ölü
izmir
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2018 yılında birliğinden firar eden uzman çavuşun cesedi ormanlık alanda bulundu. Ormanlık arazide keçilerini otlatan bir kişi, jandarma üniforması içinde insan kemikleri görerek jandarmaya ihbarda bulundu.Jandarmanın yaptığı incelemede yanında tabanca, kimlik ve cep telefonu tespit edilen cesedin 2018 yılında görev yaptığı Ulucak Jandarma Karakolu'ndan firar eden ve izine rastlanamayan uzman çavuş M.F'ye ait olduğu tespit edildi.Ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-8-bin-personel-alimi-sonuclari-aciklandi--1082553053.html
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asker, ceset, orman, firar, ölü, izmir
asker, ceset, orman, firar, ölü, izmir
6 yıl önce firar eden askerin cesedi ormanlık arazide bulundu
İzmir'de 6 yıl önce askerlikten firar eden çavuşun ormanlıkta cesedi bulundu.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2018 yılında birliğinden firar eden uzman çavuşun cesedi ormanlık alanda bulundu. Ormanlık arazide keçilerini otlatan bir kişi, jandarma üniforması içinde insan kemikleri görerek jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarmanın yaptığı incelemede yanında tabanca, kimlik ve cep telefonu tespit edilen cesedin 2018 yılında görev yaptığı Ulucak Jandarma Karakolu'ndan firar eden ve izine rastlanamayan uzman çavuş M.F'ye ait olduğu tespit edildi.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.