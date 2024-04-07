https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/30uncu-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-kiz-kardesi-ve-arkadasi-gozaltina-alindi--1082550029.html
30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti: Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti: Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt’ta 39 katlı binanın 30’uncu katından düşen genç kadının ölümünde olay sırasında evde olduğu iddia edilen kız kardeşi ve kız arkadaşı... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T16:25+0300
2024-04-07T16:25+0300
2024-04-07T16:25+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan 24 yaşındaki Dilara Karmaz 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.Durumu fark eden kız kardeşi, olayı site güvenliğine bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Dilara Karmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen kardeşi ve kız arkadaşının cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/esini-oldurup-gururlu-hissediyor-paylasimi-yapmisti-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-aldi-1081621193.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, esenyurt
30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti: Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
İstanbul Esenyurt’ta 39 katlı binanın 30’uncu katından düşen genç kadının ölümünde olay sırasında evde olduğu iddia edilen kız kardeşi ve kız arkadaşı gözaltına alındı.
Saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan 24 yaşındaki Dilara Karmaz 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.
Durumu fark eden kız kardeşi, olayı site güvenliğine bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Dilara Karmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen kardeşi ve kız arkadaşının cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.