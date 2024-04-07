https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/30uncu-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-kiz-kardesi-ve-arkadasi-gozaltina-alindi--1082550029.html

30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti: Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti: Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt’ta 39 katlı binanın 30’uncu katından düşen genç kadının ölümünde olay sırasında evde olduğu iddia edilen kız kardeşi ve kız arkadaşı... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T16:25+0300

2024-04-07T16:25+0300

2024-04-07T16:25+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

esenyurt

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Saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan 24 yaşındaki Dilara Karmaz 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.Durumu fark eden kız kardeşi, olayı site güvenliğine bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Dilara Karmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen kardeşi ve kız arkadaşının cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/esini-oldurup-gururlu-hissediyor-paylasimi-yapmisti-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-aldi-1081621193.html

türkiye

esenyurt

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, esenyurt