https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/zaharova-rusya-uzayin-silahsiz-bir-alan-olarak-tutulmasi-icin-diyalog-yurutmeye-hazir-1082532274.html

Zaharova: Rusya, uzayın silahsız bir alan olarak tutulması için diyalog yürütmeye hazır

Zaharova: Rusya, uzayın silahsız bir alan olarak tutulması için diyalog yürütmeye hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın uzayın silahsız bir alan olarak tutulması için tüm ülkelerle eşit diyalog yürütmeye hazır... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T19:09+0300

2024-04-06T19:09+0300

2024-04-06T19:10+0300

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ABD Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı John Plumb’ın ‘uzaya silah yerleştirilmesinin engellenmesine ilişkin Rusya-Çin anlaşma taslağının siyasi manevra olduğu’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Moskova'nın uzayın silahsız bir alan olarak tutulması için tüm ülkelerle eşit diyalog yürütmeye hazır olduğunu ancak, bazı ülkelerin bu konuda sorumlu diyaloğa hazır olmadığını ifade etti.Zaharova, “ABD, Rusya'nın uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik girişimlerinin ateşli bir muhalifidir. Söz konusu Rusya-Çin anlaşma taslağına karşı sert muhalefet, uzun zamandır Amerikan dış politikasının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu bağlamda, Sayın Plumb’ın açıklamaları şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı.Rusya’nın uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasının koşullarından biri olarak uzayın her türlü silahtan uzak bir alan olarak tutulması amacıyla tüm devletlerle eşit diyalog yürütmeye hazır olduğunu belirten Zaharova, “Ne yazık ki tüm ülkeler bu konuda sorumlu bir diyaloğa hazır değil” dedi.Genel olarak ABD temsilcilerinin bu konuyla ilgili yorumlarının BM Güvenlik Konseyi'ndeki uzay meseleleriyle ilgili mevcut yaklaşımlarıyla aynı olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Bunlar, Washington'un silahların kontrolü alanında mevcut ve yasal olarak bağlayıcı yeni araçların geliştirilmesi yoluyla uluslararası barışı korumaya ve küresel güvenliği güçlendirmeye yönelik çok taraflı çabaları baltalama politikasının bir parçasıdır” değerlendirmesinde bulundu.Zaharova, ABD’nin bunun yerine kurallara dayalı dünya düzeni kavramı çerçevesinde, ne teknik ne de uluslararası hukuk açısından savunulması mümkün olmayan bir dizi ‘sorumlu’ davranış normu önerdiğini kaydetti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, mariya zaharova, abd, amerika birleşik devletleri, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi