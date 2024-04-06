https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ysk-van-kararinin-gerekcesini-acikladi-1082528335.html
YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı
YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu Van için gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, "Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir, Abdullah Zeydan'ın seçilme... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T16:30+0300
2024-04-06T16:30+0300
2024-04-06T16:44+0300
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı
16:30 06.04.2024 (güncellendi: 16:44 06.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Yüksek Seçim Kurulu Van için gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, "Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir, Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşıdığı anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.