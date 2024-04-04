https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/perincekten-ysknin-van-kararina-tepki-hukuken-mumkun-degil-1082470677.html
Perinçek'ten YSK'nın Van kararına tepki: 'Hukuken mümkün değil'
Perinçek'ten YSK'nın Van kararına tepki: 'Hukuken mümkün değil'
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının verildiği DEM Partili Abdullah Zeydan'ın hukuken belediye başkanlığı... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T17:59+0300
2024-04-04T17:59+0300
2024-04-04T17:59+0300
doğu perinçek
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
van
abdullah zeydan
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesi kararına tepki gösterdi.Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Zeydan'ın hukuken belediye başkanlığı makamına oturmasının mümkün olmadığını savundu.YSK'nın dün Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırıp, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Zeydan'a verilmesi kararı aldığını hatırlatan Perinçek, "Yüksek Seçim Kurulu ne yazık ki Güneydoğu illerimizdeki birtakım terör eylemlerine, yakıp yıkma eylemlerine boyun eğerek, Van belediye koltuğuna PKK'nın adamını oturtmuştur" ifadesini kullandı.Belediye başkan adaylığı şartlarının mahalli idareler seçimine ilişkin kanunda düzenlendiğini kaydeden Perinçek, bu kanunda anayasa ve yasalardaki koşullara gönderme yapıldığını vurguladı.Perinçek, Anayasa'nın 76'ncı maddesinin ikinci fıkrasında kimlerin milletvekili olamayacağı sayılırken, kimlerin belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olamayacağının da sayıldığını anlatarak, buna göre terör eylemlerine katılanların, bu eylemleri teşvik ve tahrik edenlerin milletvekili olamayacağını, dolayısıyla belediye başkanı ve belediye meclis üyesi de olamayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ysk-dem-partinin-itirazini-kabul-etti-1082436846.html
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doğu perinçek, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), van, abdullah zeydan
doğu perinçek, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), van, abdullah zeydan
Perinçek'ten YSK'nın Van kararına tepki: 'Hukuken mümkün değil'
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının verildiği DEM Partili Abdullah Zeydan'ın hukuken belediye başkanlığı makamına oturmasının mümkün olmadığını iddia etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesi kararına tepki gösterdi.
Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Zeydan'ın hukuken belediye başkanlığı makamına oturmasının mümkün olmadığını savundu.
YSK'nın dün Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırıp, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Zeydan'a verilmesi kararı aldığını hatırlatan Perinçek, "Yüksek Seçim Kurulu ne yazık ki Güneydoğu illerimizdeki birtakım terör eylemlerine, yakıp yıkma eylemlerine boyun eğerek, Van belediye koltuğuna PKK'nın adamını oturtmuştur" ifadesini kullandı.
Belediye başkan adaylığı şartlarının mahalli idareler seçimine ilişkin kanunda düzenlendiğini kaydeden Perinçek, bu kanunda anayasa ve yasalardaki koşullara gönderme yapıldığını vurguladı.
Perinçek, Anayasa'nın 76'ncı maddesinin ikinci fıkrasında kimlerin milletvekili olamayacağı sayılırken, kimlerin belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olamayacağının da sayıldığını anlatarak, buna göre terör eylemlerine katılanların, bu eylemleri teşvik ve tahrik edenlerin milletvekili olamayacağını, dolayısıyla belediye başkanı ve belediye meclis üyesi de olamayacağını söyledi.