https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ysk-13-ilce-secimine-iliskin-yapilan-itirazlarda-karar-verdi-1082532068.html

YSK, 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlarda karar verdi

YSK, 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlarda karar verdi

Sputnik Türkiye

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam etti. İtiraz süreci çerçevesinde Yüksek... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T18:41+0300

2024-04-06T18:41+0300

2024-04-06T18:41+0300

türkiye

2024 yerel seçimleri

yerel seçimler 2024

31 mart yerel seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Yüksek Seçim Kurulu, Şanlıurfa Hilvan, İstanbul Arnavutköy, Afyonkarahisar Emirdağı, Hakkari Çukurca, Adana Yüreğir, Adana Pozantı, Bursa Kestel, Giresun Tirebolu, Gaziantep Oğuzeli, Hatay Arsuz, Bingöl Yedisu, İzmir Buca ve Kars Merkez olmak üzere toplam 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlara ilişkin kararını verdi.Yaklaşık 3 saat süren kurul toplantısında, toplam 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlar mevzu bahis edildi. Verilen kararlar neticesinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.İlçe seçimlerinde YSK'ya yapılan itirazlar ve kararları şu şekilde oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ysk-van-kararinin-gerekcesini-acikladi-1082528335.html

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2024 yerel seçimleri, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)