https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/stoltenberg-natonun-ukraynaya-asker-gonderme-plani-yok-1082483364.html
Stoltenberg: NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme planı yok
Stoltenberg: NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme planı yok
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'ya askeri birimler gönderme niyetinin olmadığını belirtti. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T02:46+0300
2024-04-05T02:46+0300
2024-04-05T02:46+0300
dünya
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya televizyonuna demecinde Kuzey Atlantik İttifakın’ın Ukrayna'ya askeri birimler gönderme planı olmadığını söyledi.Aynı zamanda Ukrayna'ya silah tedarikinin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Stoltenberg, “NATO müttefikleri Ukrayna'ya önemli askeri destek sağlıyor. Bu faaliyeti yoğunlaştırmalı ve özellikle daha fazla hava savunma sistemleri tedarik etmeliyiz” dedi.Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Edward Luttwak, UnHerd internet portalı için kaleme aldığı makalede, Kiev'in yeterli sayıda askeri olmadığı için NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermesi gerekeceğini, aksi takdirde ittifakın ‘feci bir yenilgiyi’ kabul etmek zorunda kalacağını belirtmiş, İngiltere, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerinin gizlice asker göndermeye hazırlandıklarını öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/polonya-nato-ulkeleri-ukraynada-ortak-misyon-kurmaya-karar-verdi-1082477116.html
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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg
jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg
Stoltenberg: NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme planı yok
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'ya askeri birimler gönderme niyetinin olmadığını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya televizyonuna demecinde Kuzey Atlantik İttifakın’ın Ukrayna'ya askeri birimler gönderme planı olmadığını söyledi.
Aynı zamanda Ukrayna'ya silah tedarikinin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Stoltenberg, “NATO müttefikleri Ukrayna'ya önemli askeri destek sağlıyor. Bu faaliyeti yoğunlaştırmalı ve özellikle daha fazla hava savunma sistemleri tedarik etmeliyiz” dedi.
Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Edward Luttwak, UnHerd internet portalı için kaleme aldığı makalede, Kiev'in yeterli sayıda askeri olmadığı için NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermesi gerekeceğini, aksi takdirde ittifakın ‘feci bir yenilgiyi’ kabul etmek zorunda kalacağını belirtmiş, İngiltere, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerinin gizlice asker göndermeye hazırlandıklarını öne sürmüştü.