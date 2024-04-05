https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/stoltenberg-natonun-ukraynaya-asker-gonderme-plani-yok-1082483364.html

Stoltenberg: NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme planı yok

Stoltenberg: NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme planı yok

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'ya askeri birimler gönderme niyetinin olmadığını belirtti. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T02:46+0300

2024-04-05T02:46+0300

2024-04-05T02:46+0300

dünya

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

jens stoltenberg

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya televizyonuna demecinde Kuzey Atlantik İttifakın’ın Ukrayna'ya askeri birimler gönderme planı olmadığını söyledi.Aynı zamanda Ukrayna'ya silah tedarikinin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Stoltenberg, “NATO müttefikleri Ukrayna'ya önemli askeri destek sağlıyor. Bu faaliyeti yoğunlaştırmalı ve özellikle daha fazla hava savunma sistemleri tedarik etmeliyiz” dedi.Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Edward Luttwak, UnHerd internet portalı için kaleme aldığı makalede, Kiev'in yeterli sayıda askeri olmadığı için NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermesi gerekeceğini, aksi takdirde ittifakın ‘feci bir yenilgiyi’ kabul etmek zorunda kalacağını belirtmiş, İngiltere, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerinin gizlice asker göndermeye hazırlandıklarını öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/polonya-nato-ulkeleri-ukraynada-ortak-misyon-kurmaya-karar-verdi-1082477116.html

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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg