https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/israil-disisleri-bakani-batiyi-uyardi-bizi-desteklemezseniz-sokaklarinizda-teror-goreceksiniz-1082535802.html
İsrail Dışişleri Bakanı Batı'yı uyardı: 'Bizi desteklemezseniz sokaklarınızda terör göreceksiniz'
İsrail Dışişleri Bakanı Batı'yı uyardı: 'Bizi desteklemezseniz sokaklarınızda terör göreceksiniz'
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Katz yaptığı açıklamada Batı ülkelerini kendilerini desteklememeleri halinde terörü kendi sokaklarında görecekleri konusunda uyardı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T21:45+0300
2024-04-06T21:45+0300
2024-04-06T21:45+0300
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israil-filistin
israil dışişleri bakanlığı
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avrupa birliği
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Batılı dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde onlara İslami terörün onlara da ulaşabileceğini söylediğini belirterek kendi savaşlarının onların da savaşı olduğunu vurguladığını dile getirdi.Katz paylaşımında şu cümlelere yer verdi:Katz paylaşımında "Bizim savaşımız sizin de savaşınızdır" cümlesine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240311/israil-disisleri-bakani-katz-erdogan-tarihin-en-yahudi-karsitlarindan-biri--1081576819.html
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israel katz, israil, israil-filistin, israil dışişleri bakanlığı, batı, abd, avrupa birliği, iran, terör
İsrail Dışişleri Bakanı Batı'yı uyardı: 'Bizi desteklemezseniz sokaklarınızda terör göreceksiniz'
İsrail Dışişleri Bakanı Katz yaptığı açıklamada Batı ülkelerini kendilerini desteklememeleri halinde terörü kendi sokaklarında görecekleri konusunda uyardı.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Batılı dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde onlara İslami terörün onlara da ulaşabileceğini söylediğini belirterek kendi savaşlarının onların da savaşı olduğunu vurguladığını dile getirdi.
Katz paylaşımında şu cümlelere yer verdi:
Batılı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığım görüşmelerde ve toplantılarda verdiğim mesaj şudur: Eğer şimdi bizi desteklemezseniz, yarın sokaklarınızda ve evlerinizde İran'ın başını çektiği radikal İslamcı terörü bulacaksınız.
Katz paylaşımında "Bizim savaşımız sizin de savaşınızdır" cümlesine yer verdi.