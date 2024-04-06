https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/israil-disisleri-bakani-batiyi-uyardi-bizi-desteklemezseniz-sokaklarinizda-teror-goreceksiniz-1082535802.html

İsrail Dışişleri Bakanı Batı'yı uyardı: 'Bizi desteklemezseniz sokaklarınızda terör göreceksiniz'

İsrail Dışişleri Bakanı Batı'yı uyardı: 'Bizi desteklemezseniz sokaklarınızda terör göreceksiniz'

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Katz yaptığı açıklamada Batı ülkelerini kendilerini desteklememeleri halinde terörü kendi sokaklarında görecekleri konusunda uyardı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T21:45+0300

2024-04-06T21:45+0300

2024-04-06T21:45+0300

israil- filistin çatışması

israel katz

israil

israil-filistin

israil dışişleri bakanlığı

batı

abd

avrupa birliği

iran

terör

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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, Batılı dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde onlara İslami terörün onlara da ulaşabileceğini söylediğini belirterek kendi savaşlarının onların da savaşı olduğunu vurguladığını dile getirdi.Katz paylaşımında şu cümlelere yer verdi:Katz paylaşımında "Bizim savaşımız sizin de savaşınızdır" cümlesine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240311/israil-disisleri-bakani-katz-erdogan-tarihin-en-yahudi-karsitlarindan-biri--1081576819.html

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avrupa birliği

iran

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