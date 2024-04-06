https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/resmi-gazetede-yayimlandi-tacikistan-vatandaslarina-vize-muafiyeti-kaldirildi-1082519311.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Tacikistan vatandaşlarına uyguladığı vize muafiyetini kaldırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T02:02+0300
2024-04-06T02:02+0300
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Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı.Tacikistan’ın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde Uygulanan Vize Muafiyetinin Kaldırılması Hakkında Karar'da şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1082517091.html
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türkiye, tacikistan, vize, vize, vize muafiyeti, vize
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı
Türkiye, Tacikistan vatandaşlarına uyguladığı vize muafiyetini kaldırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı.
Tacikistan’ın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde Uygulanan Vize Muafiyetinin Kaldırılması Hakkında Karar'da şu ifadeler yer aldı:
Tacikistan'in umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırılmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.