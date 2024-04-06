https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/sanliurfada-otogarda-cikan-silahli-kavga-1-olu-1i-polis-10-yarali-1082519944.html

Şanlıurfa’da otogarda çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 1'i polis 10 yaralı

Şanlıurfa’da otogarda çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 1'i polis 10 yaralı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i polis 10 kişi yaralandı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T02:17+0300

2024-04-06T02:17+0300

2024-04-06T02:17+0300

türkiye

şanlıurfa

terminal

otogar

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Şanlıurfa’da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Şehirler arası otobüs terminaline gelen bir grup ile terminal içerisinde bilet satışı yapan firma yazıhanesinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.Terminal içerisindeki polisler kavgaya müdahale etmek istedi. Olayda biri polis memuru 11 kişi yaralandı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Deveci hayatını kaybetti. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kavga anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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