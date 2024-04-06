https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/sanliurfada-otogarda-cikan-silahli-kavga-1-olu-1i-polis-10-yarali-1082519944.html
Şanlıurfa’da otogarda çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 1'i polis 10 yaralı
Şanlıurfa’da otogarda çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 1'i polis 10 yaralı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i polis 10 kişi yaralandı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T02:17+0300
2024-04-06T02:17+0300
2024-04-06T02:17+0300
türkiye
şanlıurfa
terminal
otogar
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Şanlıurfa’da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Şehirler arası otobüs terminaline gelen bir grup ile terminal içerisinde bilet satışı yapan firma yazıhanesinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.Terminal içerisindeki polisler kavgaya müdahale etmek istedi. Olayda biri polis memuru 11 kişi yaralandı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Deveci hayatını kaybetti. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kavga anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/sanliurfanin-halfeti-ilcesinde-secimler-yenilenecek-1082509651.html
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şanlıurfa, terminal, otogar
şanlıurfa, terminal, otogar
Şanlıurfa’da otogarda çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 1'i polis 10 yaralı
Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i polis 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Şehirler arası otobüs terminaline gelen bir grup ile terminal içerisinde bilet satışı yapan firma yazıhanesinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.
Terminal içerisindeki polisler kavgaya müdahale etmek istedi. Olayda biri polis memuru 11 kişi yaralandı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Deveci hayatını kaybetti. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kavga anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.