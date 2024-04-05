https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/sanliurfanin-halfeti-ilcesinde-secimler-yenilenecek-1082509651.html
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler yenilenecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler yenilenecek
Sputnik Türkiye
Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde seçimler iptal edildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T19:09+0300
2024-04-05T19:09+0300
2024-04-05T19:09+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
abdullah öcalan
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Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partinin kazandığı, Abdullah Öcalan’ın memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Parti'nin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye 'evet' mührü basılan yakılmış oy pusulalarının bulunduğu iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/inceden-kuculme-mesaji-memleket-partisi-masraflari-kisip-dijital-siyasete-donecegini-duyurdu-1082506811.html
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abdullah öcalan, halfeti, şanlıurfa, seçim, pkk
abdullah öcalan, halfeti, şanlıurfa, seçim, pkk
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler yenilenecek
Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde seçimler iptal edildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partinin kazandığı, Abdullah Öcalan’ın memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
Yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Parti'nin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye 'evet' mührü basılan yakılmış oy pusulalarının bulunduğu iddia edilmişti.