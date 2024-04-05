https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/sanliurfanin-halfeti-ilcesinde-secimler-yenilenecek-1082509651.html

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler yenilenecek

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler yenilenecek

Sputnik Türkiye

Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde seçimler iptal edildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T19:09+0300

2024-04-05T19:09+0300

2024-04-05T19:09+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

abdullah öcalan

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Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partinin kazandığı, Abdullah Öcalan’ın memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Parti'nin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye 'evet' mührü basılan yakılmış oy pusulalarının bulunduğu iddia edilmişti.

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