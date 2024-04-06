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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ramazan Bayramı' genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ramazan Bayramı' genelgesi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'ndan il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgeyle Ramazan Bayramı tatilinde sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için alınacak... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T12:23+0300
2024-04-06T12:28+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
bayram
bayram tatili
ramazan
ramazan bayramı
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Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması, çalışmaların 24 saat hizmet sunum esasına göre yürütülmesi için alınacak tedbirleri belirledi.Bakanlıkça, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesine yönelik hazırlanan genelge, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde acil hasta ve yaralılara süratle ulaşılması, ilk ve acil müdahalenin yerinde yapılması, hastaların tıbbi durumlarına uygun acil servislere nakli, tıbbi müdahale ve tedavinin etkin bir şekilde sağlanmasının bir zorunluluk olduğu vurgulanan genelgede, tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlık ve üstün gayretle görev yapmalarının önemine dikkati çekildi.Ramazan Bayramı tatili süresince de olası hastalık ve acil durumlarda 112 Acil ambulansları ve hastanelerin acil servislerine başvurularda yoğun iş yükü ile karşılaşılabileceğine işaret edilen genelgede, bayram tatili ve bu vesileyle verilen idari izinlerde Bakanlık, üniversiteler ve özel sektöre ait acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü tüm sağlık tesislerinin bu konuda gerekli tedbirleri önceden alması istendi.Buna göre, acil sağlık hizmetleri hasta sevk ve nakil işlemlerinin, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esas olacak.Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi'ndeki veriler, ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenecek, acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar önceden yapılacak.Nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacakHastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım bulunacak.Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen gibi görüntüleme birimleri, hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet vermesi gereken birimlerde nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak.Diyaliz hizmetleri aksatılmayacakRadyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bu alandaki çalışmalar bayram tatilinde de sürdürülecek, hasta mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek.Ayrıca diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmayacak, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine, plana uygun devam edilecek.Replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine de ihtiyaç duyulduğu anda ve süratle erişimin sağlanması amacıyla il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesislerince gerekli planlamalar yapılacak.Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki evde sağlık hizmet birimleri de hastaların devam eden ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin bayram tatiline denk gelen günlerde de aksatılmadan sürdürülmesini sağlayacak, bu kapsamda gerekli nöbetler planlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ramazan-bayraminda-hava-nasil-olacak--1082522026.html
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sağlık bakanlığı, bayram, bayram tatili, ramazan, ramazan bayramı
sağlık bakanlığı, bayram, bayram tatili, ramazan, ramazan bayramı

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ramazan Bayramı' genelgesi

12:23 06.04.2024 (güncellendi: 12:28 06.04.2024)
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2024
© AA
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Sağlık Bakanlığı'ndan il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgeyle Ramazan Bayramı tatilinde sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için alınacak tedbirler belirlendi. Buna göre, hastanelerin günün her saatinde hizmet vermesi gereken birimlerinde nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak."
Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması, çalışmaların 24 saat hizmet sunum esasına göre yürütülmesi için alınacak tedbirleri belirledi.
Bakanlıkça, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesine yönelik hazırlanan genelge, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.
Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde acil hasta ve yaralılara süratle ulaşılması, ilk ve acil müdahalenin yerinde yapılması, hastaların tıbbi durumlarına uygun acil servislere nakli, tıbbi müdahale ve tedavinin etkin bir şekilde sağlanmasının bir zorunluluk olduğu vurgulanan genelgede, tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlık ve üstün gayretle görev yapmalarının önemine dikkati çekildi.
Ramazan Bayramı tatili süresince de olası hastalık ve acil durumlarda 112 Acil ambulansları ve hastanelerin acil servislerine başvurularda yoğun iş yükü ile karşılaşılabileceğine işaret edilen genelgede, bayram tatili ve bu vesileyle verilen idari izinlerde Bakanlık, üniversiteler ve özel sektöre ait acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü tüm sağlık tesislerinin bu konuda gerekli tedbirleri önceden alması istendi.
Buna göre, acil sağlık hizmetleri hasta sevk ve nakil işlemlerinin, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esas olacak.
Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi'ndeki veriler, ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenecek, acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar önceden yapılacak.

Nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak

Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım bulunacak.
Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen gibi görüntüleme birimleri, hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet vermesi gereken birimlerde nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak.

Diyaliz hizmetleri aksatılmayacak

Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bu alandaki çalışmalar bayram tatilinde de sürdürülecek, hasta mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek.
Ayrıca diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmayacak, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine, plana uygun devam edilecek.
Replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine de ihtiyaç duyulduğu anda ve süratle erişimin sağlanması amacıyla il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesislerince gerekli planlamalar yapılacak.
Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki evde sağlık hizmet birimleri de hastaların devam eden ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin bayram tatiline denk gelen günlerde de aksatılmadan sürdürülmesini sağlayacak, bu kapsamda gerekli nöbetler planlanacak.
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