https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ramazan-bayraminda-hava-nasil-olacak--1082522026.html
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 9 günlük tatildeki hava durumunu beklentilerini açıkladı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T10:27+0300
2024-04-06T10:27+0300
2024-04-06T10:27+0300
türkiye
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ramazan bayramı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir” dedi.9 gün tatil Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla gözler hava durumuna çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı hava durumu tahminlerini paylaştı. Bayramda hava durumu nasıl olacak? Hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirten Bakan Özhaseki, “Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir” ifadesini kullandı.Bakan Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları da uyararak, araçlarını dikkatli kullanmalarını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate almalarını istedi. Bakan Özhaseki, “Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.Yağış bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, Bayramın 1. günü Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin; bayramın 2. günü iç Ege’nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?Bayramda hava durumu tahmini üç büyük ilde ise şöyle:Ankara: Genellikle parçalı bulutlu, Cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.İstanbul: Genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.İzmir: Genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/valiz-hazirlayanlara-uyari-bayram-tatilinde-hava-durumu-nasil-olacak-1082490975.html
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ramazan bayramı, hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış, türkiye, mehmet özhaseki, sıcaklık, akdeniz, iç anadolu, doğu karadeniz, sürücü uyarısı, ankara, istanbul, izmir
ramazan bayramı, hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış, türkiye, mehmet özhaseki, sıcaklık, akdeniz, iç anadolu, doğu karadeniz, sürücü uyarısı, ankara, istanbul, izmir
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 9 günlük tatildeki hava durumunu beklentilerini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir” dedi.
9 gün tatil Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla gözler hava durumuna çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı hava durumu tahminlerini paylaştı.
Bayramda hava durumu nasıl olacak?
Hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirten Bakan Özhaseki, “Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir” ifadesini kullandı.
Bakan Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları da uyararak, araçlarını dikkatli kullanmalarını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate almalarını istedi. Bakan Özhaseki, “Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, Bayramın 1. günü Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin; bayramın 2. günü iç Ege’nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Bayramda hava durumu tahmini üç büyük ilde ise şöyle:
Ankara: Genellikle parçalı bulutlu, Cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.
İstanbul: Genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.
İzmir: Genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.