https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-orsk-kentini-asiri-yagis-vurdu-bircok-ev-sular-altina-kaldi-1082528564.html

Rusya’nın Orsk kentini aşırı yağış vurdu: Birçok ev sular altına kaldı

Rusya’nın Orsk kentini aşırı yağış vurdu: Birçok ev sular altına kaldı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Orsk kentinde bir barajın kısmen yıkılması sonucu 2 bin 400’den fazla ev sular altında kaldı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T17:10+0300

2024-04-06T17:10+0300

2024-04-06T17:11+0300

dünya

rusya

baraj

sel

sel felaketi

ural

nehir

su

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079277085_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9c1b3dbd4d5ecedf46ec944c62a1d5ea.jpg

Rusya’nın Orenburg bölgesini şiddetli yağış vurdu. Orsk kentinden geçen Ural Nehri üzerindeki barajın bir kısmı akşam saatlerinde yıkıldı. Meydana gelen selin etkili olduğu noktalarda su seviyesi 4 metreye kadar yükseldi. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre selden 4 bin 258 ev ve 10 bin 987 bölge sakini etkilendi, 2 bin 400’den fazla ev sular altında kaldı, 4 bin 208 kişi ise tahliye edildi. Bölgenin 31 noktasını etkileyen sel sonucu 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı, 12 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Rus medyasının Orenburg acil durum yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre bölgede 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, tahliye ve barajdaki onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Orenburg bölgesinde 4 Nisan'da acil durum ilan edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rus-bombardiman-ucaklari-alaska-yakininda-ucus-gerceklestirdi-1082528382.html

rusya

ural

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, baraj, sel, sel felaketi, ural, nehir, su