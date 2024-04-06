https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rus-bombardiman-ucaklari-alaska-yakininda-ucus-gerceklestirdi-1082528382.html
Rus bombardıman uçakları Alaska yakınında uçuş gerçekleştirdi
Rus bombardıman uçakları Alaska yakınında uçuş gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35S jetlerinin eşliğinde Rusya ve Alaska arasında yer alan Çukçi Denizi’nin... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T16:33+0300
2024-04-06T16:33+0300
2024-04-06T16:33+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’ya ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35S jetlerinin eşliğinde Çukçi Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Çukçi Denizi’nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 7 saat sürdü. Avcı uçağı koruması, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Su-35S avcı uçaklarının mürettebatı tarafından sağlandı” ifadelerine yer verildi.Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, ‘uçuşun uluslararası hava sahasını kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştirildiğini’ kaydetti.Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri uçakları Arktik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi, Karadeniz ve Baltık Denizi ile Pasifik Okyanusu üzerinde düzenli olarak uçuş yapıyor.Açık kaynaklara göre, Alaska’da ABD’nin hava üssü ve hava savunma füzeleri yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-fransa-italya-yapimi-2-adet-hava-savunma-sistemi-yok-edildi-1082526633.html
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alaska, alaska havayolları, rusya, rusya savunma bakanlığı, tu-95ms, abd
Rus bombardıman uçakları Alaska yakınında uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35S jetlerinin eşliğinde Rusya ve Alaska arasında yer alan Çukçi Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’ya ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35S jetlerinin eşliğinde Çukçi Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Çukçi Denizi’nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 7 saat sürdü. Avcı uçağı koruması, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Su-35S avcı uçaklarının mürettebatı tarafından sağlandı” ifadelerine yer verildi.
Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, ‘uçuşun uluslararası hava sahasını kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştirildiğini’ kaydetti.
Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri uçakları Arktik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi, Karadeniz ve Baltık Denizi ile Pasifik Okyanusu üzerinde düzenli olarak uçuş yapıyor.
Açık kaynaklara göre, Alaska’da ABD’nin hava üssü ve hava savunma füzeleri yer alıyor.