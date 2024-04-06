https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/konyada-plastik-fabrikasinda-yangin--1082522206.html
Konya'da plastik fabrikasında yangın
Konya'da plastik fabrikasında yangın
Sputnik Türkiye
Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T10:38+0300
2024-04-06T10:38+0300
2024-04-06T11:09+0300
türkiye
konya
selçuklu
organize sanayi bölgesi (osb)
plastik
fabrika
yangın
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Konya'da, Selçuklu ilçesinde bulunan bir yalıtım malzemesi fabrikasında yangın çıktı. Yangın, sabah saatlerinde başladı ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Fabrika içerisindeki yangından etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi henüz belirlenemedi ve soruşturma başlatıldı. Yangın sırasında çıkan duman ve kokudan etkilenen işçinin durumu hastanede tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/iyi-partili-meclis-uyesi-tutuklandi-1082521700.html
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konya, selçuklu, organize sanayi bölgesi (osb), plastik, fabrika, yangın
konya, selçuklu, organize sanayi bölgesi (osb), plastik, fabrika, yangın
Konya'da plastik fabrikasında yangın
10:38 06.04.2024 (güncellendi: 11:09 06.04.2024)
Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.
Konya'da, Selçuklu ilçesinde bulunan bir yalıtım malzemesi fabrikasında yangın çıktı. Yangın, sabah saatlerinde başladı ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Fabrika içerisindeki yangından etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi henüz belirlenemedi ve soruşturma başlatıldı. Yangın sırasında çıkan duman ve kokudan etkilenen işçinin durumu hastanede tedavi altına alındı.