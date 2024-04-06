https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/konyada-plastik-fabrikasinda-yangin--1082522206.html

Konya'da plastik fabrikasında yangın

Konya'da plastik fabrikasında yangın

Sputnik Türkiye

Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T10:38+0300

2024-04-06T10:38+0300

2024-04-06T11:09+0300

türkiye

konya

selçuklu

organize sanayi bölgesi (osb)

plastik

fabrika

yangın

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Konya'da, Selçuklu ilçesinde bulunan bir yalıtım malzemesi fabrikasında yangın çıktı. Yangın, sabah saatlerinde başladı ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Fabrika içerisindeki yangından etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi henüz belirlenemedi ve soruşturma başlatıldı. Yangın sırasında çıkan duman ve kokudan etkilenen işçinin durumu hastanede tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/iyi-partili-meclis-uyesi-tutuklandi-1082521700.html

türkiye

konya

selçuklu

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konya, selçuklu, organize sanayi bölgesi (osb), plastik, fabrika, yangın