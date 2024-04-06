https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusya-transdinyesterdeki-askeri-birlige-iha-saldirisini-yeni-provokasyon-olarak-goruyoruz-1082526003.html

Rusya: Transdinyester’deki askeri birliğe İHA saldırısını yeni provokasyon olarak görüyoruz

Rusya: Transdinyester’deki askeri birliğe İHA saldırısını yeni provokasyon olarak görüyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Transdinyester’deki askeri birliğe düzenlenen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısını bölgedeki... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T14:46+0300

2024-04-06T14:46+0300

2024-04-06T14:46+0300

ukrayna krizi

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transdinyester

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Tanınmayan Transdinyester Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı dün cumhuriyet topraklarındaki bir askeri birliğe ‘kamikaze’ tipi İHA ile düzenlenen saldırı sonucu küçük çaplı hasarın oluştuğunu bildirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü yazılı açıklamasında, “Bu olayı, Transdinyester etrafında zaten gerilimli olan durumu daha da kötüleştirmeyi amaçlayan yeni bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı. Rus diplomat, “Olayla ilgili kapsamlı soruşturma bekliyoruz. Bu pervasız eylemin arkasında duranların, tehlikeli sonuçlarının tamamen farkında olduklarını umuyoruz” diye kaydetti.Daha önce Transdinyester Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı, yabancı uzmanların Moldova’da, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu askeri grupları, Transdinyester’deki askeri tesislere terör saldırıları ve sabotajlar düzenlemek üzere eğittiklerini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ortadoguda-yeni-savas-alarmlari-caliyor-abd-iranin-beklenen-saldirisina-karsi-yuksek-alarma-gecti-1082525117.html

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moldova, romanya, transdinyester moldova cumhuriyeti, transdinyester, mariya zaharova, vladimir putin, ukrayna, terör, rusya