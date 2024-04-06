https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusya-transdinyesterdeki-askeri-birlige-iha-saldirisini-yeni-provokasyon-olarak-goruyoruz-1082526003.html
Rusya: Transdinyester’deki askeri birliğe İHA saldırısını yeni provokasyon olarak görüyoruz
Rusya: Transdinyester’deki askeri birliğe İHA saldırısını yeni provokasyon olarak görüyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Transdinyester’deki askeri birliğe düzenlenen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısını bölgedeki... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T14:46+0300
2024-04-06T14:46+0300
2024-04-06T14:46+0300
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Tanınmayan Transdinyester Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı dün cumhuriyet topraklarındaki bir askeri birliğe ‘kamikaze’ tipi İHA ile düzenlenen saldırı sonucu küçük çaplı hasarın oluştuğunu bildirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü yazılı açıklamasında, “Bu olayı, Transdinyester etrafında zaten gerilimli olan durumu daha da kötüleştirmeyi amaçlayan yeni bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı. Rus diplomat, “Olayla ilgili kapsamlı soruşturma bekliyoruz. Bu pervasız eylemin arkasında duranların, tehlikeli sonuçlarının tamamen farkında olduklarını umuyoruz” diye kaydetti.Daha önce Transdinyester Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı, yabancı uzmanların Moldova’da, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu askeri grupları, Transdinyester’deki askeri tesislere terör saldırıları ve sabotajlar düzenlemek üzere eğittiklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ortadoguda-yeni-savas-alarmlari-caliyor-abd-iranin-beklenen-saldirisina-karsi-yuksek-alarma-gecti-1082525117.html
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moldova, romanya, transdinyester moldova cumhuriyeti, transdinyester, mariya zaharova, vladimir putin, ukrayna, terör, rusya
Rusya: Transdinyester’deki askeri birliğe İHA saldırısını yeni provokasyon olarak görüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Transdinyester’deki askeri birliğe düzenlenen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısını bölgedeki durumu ağırlaştırmayı amaçlayan yeni bir provokasyon olarak gördüklerini belirtti.
Tanınmayan Transdinyester Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı dün cumhuriyet topraklarındaki bir askeri birliğe ‘kamikaze’ tipi İHA ile düzenlenen saldırı sonucu küçük çaplı hasarın oluştuğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü yazılı açıklamasında, “Bu olayı, Transdinyester etrafında zaten gerilimli olan durumu daha da kötüleştirmeyi amaçlayan yeni bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı. Rus diplomat, “Olayla ilgili kapsamlı soruşturma bekliyoruz. Bu pervasız eylemin arkasında duranların, tehlikeli sonuçlarının tamamen farkında olduklarını umuyoruz” diye kaydetti.
Daha önce Transdinyester Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı, yabancı uzmanların Moldova’da, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu askeri grupları, Transdinyester’deki askeri tesislere terör saldırıları ve sabotajlar düzenlemek üzere eğittiklerini açıklamıştı.