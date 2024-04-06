https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ortadoguda-yeni-savas-alarmlari-caliyor-abd-iranin-beklenen-saldirisina-karsi-yuksek-alarma-gecti-1082525117.html
Ortadoğu'da yeni savaş alarmları çalıyor: ABD İran’ın beklenen saldırısına karşı yüksek alarma geçti
Ortadoğu'da yeni savaş alarmları çalıyor: ABD İran’ın beklenen saldırısına karşı yüksek alarma geçti
Sputnik Türkiye
İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurması ardından ABD'nin İsrail'de yüksek alarma geçtiği belirtiliyor. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T13:41+0300
2024-04-06T13:41+0300
2024-04-06T13:41+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran devrim muhafızları
iran dışişleri bakanlığı
suriye
suriye hükümeti
şam
şam büyükelçiliği
abd
nato
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ABD ve İran arasındaki tansiyon, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından yükselmeye devam ediyor. Reuters ve NBC News'in haberlerine göre, ABD, olası bir İran saldırısına karşı yüksek alarma geçti. İki ülke arasındaki gerilimde, İran'ın İsrail veya ABD varlıklarını hedef alabileceği ve Ortadoğu'da hali hazırda gergin ilişkilerin kopma ihtimali tartışılıyor.ABD'li yetkililer, İran'ın muhtemel misillemesine karşılık hazırlık yaptığını ve bölgede yüksek düzeyde teyakkuzda olduklarını açıkladı. Yetkililer, İran'ın ABD veya İsrail'in askeri veya istihbarat hedeflerine odaklanabileceğini düşünüyor. Ne olmuştu? Suriye Savunma Bakanlığı, 1 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Konsolosluk binasının yerle bir olduğu saldırıda, Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkili hayatını kaybetmişti.İran Dışişleri Bakanlığı, Şam’daki konsolosluğa gerçekleştirilen saldırıya İsrail’e nasıl karşılık verileceğini belirleme hakkını saklı tuttuklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussu-vuruldu-1082524332.html
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iran, iran devrim muhafızları, iran dışişleri bakanlığı, suriye, suriye hükümeti, şam, şam büyükelçiliği, abd, nato, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil-filistin sorunu
iran, iran devrim muhafızları, iran dışişleri bakanlığı, suriye, suriye hükümeti, şam, şam büyükelçiliği, abd, nato, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil-filistin sorunu
Ortadoğu'da yeni savaş alarmları çalıyor: ABD İran’ın beklenen saldırısına karşı yüksek alarma geçti
İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurması ardından ABD'nin İsrail'de yüksek alarma geçtiği belirtiliyor.
ABD ve İran arasındaki tansiyon, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından yükselmeye devam ediyor. Reuters ve NBC News'in haberlerine göre, ABD, olası bir İran saldırısına karşı yüksek alarma geçti. İki ülke arasındaki gerilimde, İran'ın İsrail veya ABD varlıklarını hedef alabileceği ve Ortadoğu'da hali hazırda gergin ilişkilerin kopma ihtimali tartışılıyor.
ABD'li yetkililer, İran'ın muhtemel misillemesine karşılık hazırlık yaptığını ve bölgede yüksek düzeyde teyakkuzda olduklarını açıkladı. Yetkililer, İran'ın ABD veya İsrail'in askeri veya istihbarat hedeflerine odaklanabileceğini düşünüyor.
Suriye Savunma Bakanlığı, 1 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Konsolosluk binasının yerle bir olduğu saldırıda, Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkili hayatını kaybetmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı, Şam’daki konsolosluğa gerçekleştirilen saldırıya İsrail’e nasıl karşılık verileceğini belirleme hakkını saklı tuttuklarını açıklamıştı.