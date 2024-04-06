https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ortadoguda-yeni-savas-alarmlari-caliyor-abd-iranin-beklenen-saldirisina-karsi-yuksek-alarma-gecti-1082525117.html

Ortadoğu'da yeni savaş alarmları çalıyor: ABD İran’ın beklenen saldırısına karşı yüksek alarma geçti

Ortadoğu'da yeni savaş alarmları çalıyor: ABD İran’ın beklenen saldırısına karşı yüksek alarma geçti

Sputnik Türkiye

İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurması ardından ABD'nin İsrail'de yüksek alarma geçtiği belirtiliyor. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T13:41+0300

2024-04-06T13:41+0300

2024-04-06T13:41+0300

israil- filistin çatışması

iran

iran devrim muhafızları

iran dışişleri bakanlığı

suriye

suriye hükümeti

şam

şam büyükelçiliği

abd

nato

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ABD ve İran arasındaki tansiyon, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından yükselmeye devam ediyor. Reuters ve NBC News'in haberlerine göre, ABD, olası bir İran saldırısına karşı yüksek alarma geçti. İki ülke arasındaki gerilimde, İran'ın İsrail veya ABD varlıklarını hedef alabileceği ve Ortadoğu'da hali hazırda gergin ilişkilerin kopma ihtimali tartışılıyor.ABD'li yetkililer, İran'ın muhtemel misillemesine karşılık hazırlık yaptığını ve bölgede yüksek düzeyde teyakkuzda olduklarını açıkladı. Yetkililer, İran'ın ABD veya İsrail'in askeri veya istihbarat hedeflerine odaklanabileceğini düşünüyor. Ne olmuştu? Suriye Savunma Bakanlığı, 1 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Konsolosluk binasının yerle bir olduğu saldırıda, Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkili hayatını kaybetmişti.İran Dışişleri Bakanlığı, Şam’daki konsolosluğa gerçekleştirilen saldırıya İsrail’e nasıl karşılık verileceğini belirleme hakkını saklı tuttuklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussu-vuruldu-1082524332.html

iran

suriye

şam

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