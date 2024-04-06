https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/merkez-bankasindan-makroihtiyati-cercevede-sadelesmeye-iliskin-duyuru-1082516736.html
Merkez Bankası'ndan makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyuru
Merkez Bankası'ndan makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyuru
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T00:33+0300
2024-04-06T00:33+0300
2024-04-06T00:35+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor.TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, TCMB'nin, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.Duyuruda, "Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/doviz-donusumlu-kkmde-tarih-uzatildi-1082516597.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Merkez Bankası'ndan makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyuru
00:33 06.04.2024 (güncellendi: 00:35 06.04.2024)
Merkez Bankası, menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor.
TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, TCMB'nin, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.
Duyuruda, "Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır" denildi.