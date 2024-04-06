https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/doviz-donusumlu-kkmde-tarih-uzatildi-1082516597.html

Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

Sputnik Türkiye

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T00:24+0300

2024-04-06T00:24+0300

2024-04-06T00:35+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

döviz

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Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/kredi-kartlarinda-yeni-duzenleme-1082516435.html

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