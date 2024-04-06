https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/doviz-donusumlu-kkmde-tarih-uzatildi-1082516597.html
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Sputnik Türkiye
Yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T00:24+0300
2024-04-06T00:24+0300
2024-04-06T00:35+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
döviz
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Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/kredi-kartlarinda-yeni-duzenleme-1082516435.html
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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, döviz
türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, döviz
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
00:24 06.04.2024 (güncellendi: 00:35 06.04.2024)
Yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.
TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.