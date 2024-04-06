https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/kredi-kartlarinda-yeni-duzenleme-1082516435.html
Kredi kartlarında yeni düzenleme
Kredi kartlarında yeni düzenleme
Sputnik Türkiye
Kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4.25'e çıkarıldı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T00:11+0300
2024-04-06T00:11+0300
2024-04-06T00:19+0300
kredi kartı
ekonomi
faiz
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4.25'e yükseltildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3.66'dan yüzde 4.25’e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/otomobil-ve-konut-satisinda-yeni-donem-kredi-kartina-taksitle-satis-1082180915.html
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kredi kartı, faiz, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
kredi kartı, faiz, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Kredi kartlarında yeni düzenleme
00:11 06.04.2024 (güncellendi: 00:19 06.04.2024)
Kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4.25'e çıkarıldı.
Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4.25'e yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.
Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.
Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3.66'dan yüzde 4.25’e yükseldi.