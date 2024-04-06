https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/iyi-partili-meclis-uyesi-tutuklandi-1082521700.html

İYİ Partili Meclis Üyesi tutuklandı

İYİ Partili Meclis Üyesi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti’den belediye meclis üyesi seçilen Y.D. tutuklandı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T09:58+0300

2024-04-06T09:58+0300

2024-04-06T09:58+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

iyi parti

31 mart yerel seçimleri

meclis

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kasten yaralama

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bıçakla yaralama

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Y.D. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilmişti. Edinilen bilgiye göre, Y.D.'nin basit adam yaralama suçlamasından aldığı 2,5 aylık cezanın infazının kesinleşmesi üzerine akşam saatlerinde Söke cezaevine teslim olduğu öğrenildi.Mazbatasını alamadan tutuklanan Y.D.'nin gelen tebligat üzerine Söke cezaevine gittiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/turkiyede-57-ilin-ihracati-yilin-ilk-ceyreginde-artti-en-fazla-artis-corumda-1082521566.html

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iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, meclis, tutuklanma, kasten yaralama, yaralama, bıçakla yaralama