https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/iyi-partili-meclis-uyesi-tutuklandi-1082521700.html
İYİ Partili Meclis Üyesi tutuklandı
İYİ Partili Meclis Üyesi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti’den belediye meclis üyesi seçilen Y.D. tutuklandı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T09:58+0300
2024-04-06T09:58+0300
2024-04-06T09:58+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
meclis
tutuklanma
kasten yaralama
yaralama
bıçakla yaralama
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Y.D. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilmişti. Edinilen bilgiye göre, Y.D.'nin basit adam yaralama suçlamasından aldığı 2,5 aylık cezanın infazının kesinleşmesi üzerine akşam saatlerinde Söke cezaevine teslim olduğu öğrenildi.Mazbatasını alamadan tutuklanan Y.D.'nin gelen tebligat üzerine Söke cezaevine gittiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/turkiyede-57-ilin-ihracati-yilin-ilk-ceyreginde-artti-en-fazla-artis-corumda-1082521566.html
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iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, meclis, tutuklanma, kasten yaralama, yaralama, bıçakla yaralama
iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, meclis, tutuklanma, kasten yaralama, yaralama, bıçakla yaralama
İYİ Partili Meclis Üyesi tutuklandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti’den belediye meclis üyesi seçilen Y.D. tutuklandı.
Y.D. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilmişti. Edinilen bilgiye göre, Y.D.'nin basit adam yaralama suçlamasından aldığı 2,5 aylık cezanın infazının kesinleşmesi üzerine akşam saatlerinde Söke cezaevine teslim olduğu öğrenildi.
Mazbatasını alamadan tutuklanan Y.D.'nin gelen tebligat üzerine Söke cezaevine gittiği öğrenildi.