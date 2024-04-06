https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/istanbulda-sis-etkili-oluyor--1082521120.html
İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor
İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T09:23+0300
2024-04-06T09:23+0300
2024-04-06T09:24+0300
türkiye
istanbul
sis
hava
görüş mesafesi
boğaz
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İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli, Pendik kesimlerinde yer yer sis yoğunlaştı.Arnavutköy, Eyüp ve Kağıthane civarında da sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.İBB trafik uygulamasına göre saat 08.15'te kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/besiktastaki-yangina-iliskin-on-inceleme-raporundan-yeni-detaylar-1082514746.html
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istanbul, sis, hava, görüş mesafesi, boğaz
istanbul, sis, hava, görüş mesafesi, boğaz
İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor
09:23 06.04.2024 (güncellendi: 09:24 06.04.2024)
İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor.
İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli, Pendik kesimlerinde yer yer sis yoğunlaştı.
Arnavutköy, Eyüp ve Kağıthane civarında da sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.
İBB trafik uygulamasına göre saat 08.15'te kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.