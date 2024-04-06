https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/fransa-kieve-tedarik-edilen-aasmlerin-yerini-doldurmak-500-adet-yeni-siparis-edecek-1082536747.html

Fransa Kiev’e tedarik edilen AASM'lerin yerini doldurmak 500 adet yeni sipariş verecek

Fransa Kiev’e tedarik edilen AASM'lerin yerini doldurmak 500 adet yeni sipariş verecek

Sputnik Türkiye

Fransa Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna'ya 2024 yılında 600 hava bombası tedarik etme sözü üzerine, stoklarını yenilemek için akıllı havadan karaya vurma... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T22:20+0300

2024-04-06T22:20+0300

2024-04-06T22:21+0300

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Tribune gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Fransa Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya 2024 yılında 600 hava bombası tedarik etme sözü üzerine, stokları yenilemek için Safran şirketine yaklaşık 500 adet AASM bombası sipariş etmeye hazırlanıyor.Haberde, “Fransa Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 2024 yılında 600 adet AASM bombası tedarik etme vaadinin ardından, Hava ve Deniz Kuvvetleri stoklarının yenilenmesi için Safran şirketine yeni bomba siparişi verecek. Sipariş edilecek parti yaklaşık 500 adet bombadan oluşacak” denildi.Ocak ayında Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa'nın Ocak ayından itibaren 2024 yılı boyunca Ukrayna'ya her ay 50 adet AASM bombası tedarik edeceğini açıklamıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' olduğunu dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/zelenskiy-cephedeki-vaziyeti-degerlendirdi-durum-zor-1082535433.html

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sebastien lecornu, ukrayna, fransa, kiev, bomba, rusya, sergey lavrov, nato