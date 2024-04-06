https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/danimarkadan-soykirima-tepki-israile-askeri-ihracatta-uyguladigi-kisitlamalarini-arttiracak-1082527716.html

Danimarka'dan soykırıma tepki: İsrail'e askeri ihracatta uyguladığı kısıtlamalarını arttıracak

Danimarka'dan soykırıma tepki: İsrail'e askeri ihracatta uyguladığı kısıtlamalarını arttıracak

Sputnik Türkiye

Danimarka, Gazze'de devam eden saldırılarının siviller üzerindeki 'yıkıcı sonuçları' nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta 'çok kısıtlayıcı bir yaklaşım'... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T15:51+0300

2024-04-06T15:51+0300

2024-04-06T15:51+0300

israil- filistin çatışması

danimarka

gazze

soykırım

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil parlamentosu (knesset)

filistin

israil-filistin sorunu

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Danimarka, Gazze'deki sivil halk üzerindeki etkileri nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta daha sıkı bir yaklaşım benimseyeceğini duyurdu. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı sonuçlarına atıfta bulunarak, askeri ihracat politikasını 25 Mart 2024 itibariyle sıkılaştırdıklarını belirtti. Bakan, "İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşın Gazze'deki sivil halk üzerindeki yıkıcı sonuçları doğrultusunda, 25 Mart 2024 tarihi itibariyle, Dışişleri Bakanlığı olarak İsrail'e askeri ihracat konusundaki yaklaşımımızı daha da sıkılaştırmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.'Savaş suçu ve soykırım'Bu kararın, İsrail'in olası savaş suçlarına ve soykırım girişimlerine destek olmakla suçlanan Danimarka'ya yönelik bir dava sonrasında alındığı ifade edildi. Danimarka, artık 'dual-use' olarak bilinen, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilen teknolojilerin ve askeri ihracat başvurularının tek tek inceleneceğini vurguladı. Söz konusu kısıtlama kararı, Uluslararası Af Örgütü, Oxfam Danimarka, ActionAid Danimarka ve Filistinli insan hakları örgütü Al-Haq'ın, İsrail'in olası savaş suçları ve soykırım girişimine silah ihracatıyla destek olmakla suçladığı Danimarka hakkında dava açmasının ardından geldi.Bu adımın, Birleşmiş Milletler Silah Ticareti Anlaşması ve Avrupa Birliği silah ihracatı kuralları çerçevesinde atıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-fransa-italya-yapimi-2-adet-hava-savunma-sistemi-yok-edildi-1082526633.html

danimarka

gazze

israil

filistin

filistin yönetimi

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danimarka, gazze, soykırım, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu