https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/danimarkadan-soykirima-tepki-israile-askeri-ihracatta-uyguladigi-kisitlamalarini-arttiracak-1082527716.html
Danimarka'dan soykırıma tepki: İsrail'e askeri ihracatta uyguladığı kısıtlamalarını arttıracak
Danimarka'dan soykırıma tepki: İsrail'e askeri ihracatta uyguladığı kısıtlamalarını arttıracak
Sputnik Türkiye
Danimarka, Gazze'de devam eden saldırılarının siviller üzerindeki 'yıkıcı sonuçları' nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta 'çok kısıtlayıcı bir yaklaşım'... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T15:51+0300
2024-04-06T15:51+0300
2024-04-06T15:51+0300
israil- filistin çatışması
danimarka
gazze
soykırım
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil parlamentosu (knesset)
filistin
israil-filistin sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0f/1057474194_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_fd11d51e4f85be6857de71e837b82445.jpg
Danimarka, Gazze'deki sivil halk üzerindeki etkileri nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta daha sıkı bir yaklaşım benimseyeceğini duyurdu. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı sonuçlarına atıfta bulunarak, askeri ihracat politikasını 25 Mart 2024 itibariyle sıkılaştırdıklarını belirtti. Bakan, "İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşın Gazze'deki sivil halk üzerindeki yıkıcı sonuçları doğrultusunda, 25 Mart 2024 tarihi itibariyle, Dışişleri Bakanlığı olarak İsrail'e askeri ihracat konusundaki yaklaşımımızı daha da sıkılaştırmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.'Savaş suçu ve soykırım'Bu kararın, İsrail'in olası savaş suçlarına ve soykırım girişimlerine destek olmakla suçlanan Danimarka'ya yönelik bir dava sonrasında alındığı ifade edildi. Danimarka, artık 'dual-use' olarak bilinen, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilen teknolojilerin ve askeri ihracat başvurularının tek tek inceleneceğini vurguladı. Söz konusu kısıtlama kararı, Uluslararası Af Örgütü, Oxfam Danimarka, ActionAid Danimarka ve Filistinli insan hakları örgütü Al-Haq'ın, İsrail'in olası savaş suçları ve soykırım girişimine silah ihracatıyla destek olmakla suçladığı Danimarka hakkında dava açmasının ardından geldi.Bu adımın, Birleşmiş Milletler Silah Ticareti Anlaşması ve Avrupa Birliği silah ihracatı kuralları çerçevesinde atıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-fransa-italya-yapimi-2-adet-hava-savunma-sistemi-yok-edildi-1082526633.html
danimarka
gazze
israil
filistin
filistin yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0f/1057474194_0:0:799:599_1920x0_80_0_0_eb6b97423846d2e7f1fbfbf59a698346.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
danimarka, gazze, soykırım, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu
danimarka, gazze, soykırım, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu
Danimarka'dan soykırıma tepki: İsrail'e askeri ihracatta uyguladığı kısıtlamalarını arttıracak
Danimarka, Gazze'de devam eden saldırılarının siviller üzerindeki 'yıkıcı sonuçları' nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta 'çok kısıtlayıcı bir yaklaşım' uygulayacağını açıkladı.
Danimarka, Gazze'deki sivil halk üzerindeki etkileri nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta daha sıkı bir yaklaşım benimseyeceğini duyurdu. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı sonuçlarına atıfta bulunarak, askeri ihracat politikasını 25 Mart 2024 itibariyle sıkılaştırdıklarını belirtti.
Bakan, "İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşın Gazze'deki sivil halk üzerindeki yıkıcı sonuçları doğrultusunda, 25 Mart 2024 tarihi itibariyle, Dışişleri Bakanlığı olarak İsrail'e askeri ihracat konusundaki yaklaşımımızı daha da sıkılaştırmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Bu kararın, İsrail'in olası savaş suçlarına ve soykırım girişimlerine destek olmakla suçlanan Danimarka'ya yönelik bir dava sonrasında alındığı ifade edildi. Danimarka, artık 'dual-use' olarak bilinen, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilen teknolojilerin ve askeri ihracat başvurularının tek tek inceleneceğini vurguladı.
Söz konusu kısıtlama kararı, Uluslararası Af Örgütü, Oxfam Danimarka, ActionAid Danimarka ve Filistinli insan hakları örgütü Al-Haq'ın, İsrail'in olası savaş suçları ve soykırım girişimine silah ihracatıyla destek olmakla suçladığı Danimarka hakkında dava açmasının ardından geldi.
Bu adımın, Birleşmiş Milletler Silah Ticareti Anlaşması ve Avrupa Birliği silah ihracatı kuralları çerçevesinde atıldığı belirtildi.