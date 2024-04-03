Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonluklar tehditle kazanılmıyor

"Şampiyonlukta çekiştiğimiz rakibimizin başkanı, genel kurulu topladı. Bizi de hayretlere düşüren açıklamalar yaptı. Kendi taraftarının önünde Galatasaray'ın başkan vekilini tehdit etti. Tehdidi de küçük bir tehdit değildi. Nedir bu ya? Bu ülkenin huzurunu hiç düşünmüyor musun? 60 milyon taraftara hitap ediyoruz. 60 milyon taraftarı provoke ederek istenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun? Birisi benim başkan vekilime bir şey yapsa... Çocuğu ve ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Geçmişte benzer şeyler yaşadık. Daha geçen Trabzon'da bir olay yaşadık. Bir taraftarın öldürülmesi seni memnun mu edecek? Kendisine konuştuğu şeyleri yatmadan önce bir kez daha dinlemesini talep ediyorum. Biz, o konuşma tarzına aynı seviyede cevap vermeyeceğiz. Bir şampiyonluk için değer mi?"