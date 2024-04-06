https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/azerbaycan-basini-ermenistan-sinira-askeri-yiginak-yapiyor-1082517213.html
Azerbaycan basını: Ermenistan sınıra askeri yığınak yapıyor
Azerbaycan basını: Ermenistan sınıra askeri yığınak yapıyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan ordusunun sınıra teçhizat taşıdığı ve askeri yığınak yaptığı ileri sürüldü. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T01:22+0300
2024-04-06T01:22+0300
2024-04-06T01:22+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
sınır
askeri
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Azerbaycan basını, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırına doğru hareketini gösteren görüntüler yayınlayarak, Ermeni tarafının askeri yığınak yaptığını öne sürdü.Azerbaycan haber portalı Axar.az. verdiği haberinde, “Azerbaycan-Ermenistan şartlı sınırında Ermeni ordusunun yoğun hareketi gözlemleniyor. Ermeni tarafı güçlerini sınıra yakın Zangezur yönünde yoğunlaştırıyor” ifadelerine yer verdi.Ermenistan tarafından bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rusyadan-ermenistana-cagri-ab-ve-abdnin-gecici-vaatlerle-sizi-kandirmasina-izin-vermeyin-1082513276.html
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azerbaycan, ermenistan, sınır, askeri
azerbaycan, ermenistan, sınır, askeri
Azerbaycan basını: Ermenistan sınıra askeri yığınak yapıyor
Ermenistan ordusunun sınıra teçhizat taşıdığı ve askeri yığınak yaptığı ileri sürüldü.
Azerbaycan basını, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırına doğru hareketini gösteren görüntüler yayınlayarak, Ermeni tarafının askeri yığınak yaptığını öne sürdü.
Azerbaycan haber portalı Axar.az. verdiği haberinde, “Azerbaycan-Ermenistan şartlı sınırında Ermeni ordusunun yoğun hareketi gözlemleniyor. Ermeni tarafı güçlerini sınıra yakın Zangezur yönünde yoğunlaştırıyor” ifadelerine yer verdi.
Ermenistan tarafından bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.