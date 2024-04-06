https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/abdli-uzman-blinkenin-ukraynanin-nato-uyeligine-iliskin-sozleri-yalnizca-yikimi-hizlandiriyor-1082534871.html
ABD’li uzman: Blinken'in Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin sözleri yalnızca yıkımı hızlandırıyor
ABD’li uzman: Blinken'in Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin sözleri yalnızca yıkımı hızlandırıyor
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ABD’li siyaset bilimci Mearsheimer, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığına ilişkin açıklamasının Kiev açısından yıkımı... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T20:22+0300
2024-04-06T20:22+0300
2024-04-06T20:22+0300
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Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü John Mearsheimer, Judging Freedom adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna'nın NATO'ya üye olma olasılığına ilişkin açıklamasının Kiev açısından durumun daha da kötüleşmesinden başka işe yaramadığını söyledi.Mearsheimer, “Bu çılgınca ama Blinken'den, Biden yönetiminden ve NATO'dan beklemeye alıştığımız şey bu. Aslında Ukrayna'yı ittifaka dahil etme tehdidinde bulunarak, Rusları daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirmek, Ukrayna'yı yok etmek için daha fazla teşvik ediyorlar” dedi.Mearsheimer, Bu tür söylemlerin bir sonucu olarak Ukrayna’nın işlevsiz bir haydut devlete dönüşebileceğini ve bu tür değerlendirmelerin tamamen zarar verici olduğunu ve Kiev açısından yıkımı hızlandırmaktan başka işe yaramayacağını vurguladı.Daha önce Blinken, NATO’nun Washington'daki Temmuz zirvesinin amacının Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını sağlayacak köprüyü inşa etmeye yardımcı olmak olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/abdden-ukraynaya-kotu-haber-washingtondaki-nato-zirvesinde-kieve-uyelik-daveti-yapilmayacak-1082501010.html
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ukrayna, nato, antony blinken, abd, amerika birleşik devletleri, joe biden, rusya
ABD’li uzman: Blinken'in Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin sözleri yalnızca yıkımı hızlandırıyor
ABD’li siyaset bilimci Mearsheimer, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığına ilişkin açıklamasının Kiev açısından yıkımı hızlandırmaktan başka işe yaramadığını belirtti.
Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü John Mearsheimer, Judging Freedom adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna'nın NATO'ya üye olma olasılığına ilişkin açıklamasının Kiev açısından durumun daha da kötüleşmesinden başka işe yaramadığını söyledi.
Mearsheimer, “Bu çılgınca ama Blinken'den, Biden yönetiminden ve NATO'dan beklemeye alıştığımız şey bu. Aslında Ukrayna'yı ittifaka dahil etme tehdidinde bulunarak, Rusları daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirmek, Ukrayna'yı yok etmek için daha fazla teşvik ediyorlar” dedi.
Mearsheimer, Bu tür söylemlerin bir sonucu olarak Ukrayna’nın işlevsiz bir haydut devlete dönüşebileceğini ve bu tür değerlendirmelerin tamamen zarar verici olduğunu ve Kiev açısından yıkımı hızlandırmaktan başka işe yaramayacağını vurguladı.
Daha önce Blinken, NATO’nun Washington'daki Temmuz zirvesinin amacının Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını sağlayacak köprüyü inşa etmeye yardımcı olmak olduğunu ifade etmişti.